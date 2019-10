Eislaufsaison startet mit Familientag

Die Eislaufsaison 2019/20 auf der Kunsteisbahn Heddesheim beginnt am Freitag, 1. November. Die Einrichtung im Sportzentrum (Ahornstraße 78) lädt bis März zum täglichen Schlittschuh-Spaß mit Blick auf die Bergstraße ein.

Angeschlossen an die Kunsteisbahn sind ein Kiosk und ein Glaspavillon, in dem sich die Besucher aufwärmen oder das Treiben auf der Bahn verfolgen können. Ein Schlittschuhverleih befindet sich ebenfalls vor Ort.

Montagnachmittags zwischen 14 und 17 Uhr findet auch in diesem Jahr der Kindernachmittag statt. Mit Hilfe von Lernhilfen und Eisfiguren haben Kinder bis zehn Jahre, in Begleitung eines Erwachsenen, die Möglichkeit, spielerisch das Eislaufen zu lernen. Dienstags, donnerstags, freitags ist jeweils von 9.30 bis 22 Uhr öffentlicher Lauf, mittwochs und sonntags von 9.30 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 16.30 Uhr. Fast schon legendär ist die Eisdisco, die jeden Samstag von 17 bis 22 Uhr stattfindet. Gespielt werden die neuesten Chartbreaker, eine Lightshow sorgt für Discoatmosphäre.

Neben dem Familientag zur Eröffnung der Saison am Freitag, 1.November, gibt es einen weiteren in den Weihnachtsferien am 2. Januar 2020. Der EIntritt kostet dann für alle ermäßigt nur 2,50 Euro. Am 18. und 19. Januar 2020 findet erneut ein Eiszauberwochenende in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen statt. Auf Kinder und Jugendliche wartet samstags eine Kindereisdisco und eine Eisdisco mit DJ. Programm und Bewirtung konzentrieren sich auf Sonntag, 19. Januar, von 10 bis 19 Uhr mit einem „Tag der offenen Tür“ für Groß und Klein. Der Eintritt am Sonntag ist frei.

Für 8,50 Euro pro Kind (inklusive Eintritt, Essen und Getränk sowie einer kleinen Überraschung) können Kinder ihren Geburtstag auf der Eisbahn feiern. Das Geburtstagskind hat selbstverständlich freien Eintritt. Erforderlich ist eine rechtzeitige Anmeldung des Kindergeburtstages unter 06203/ 40 39 6 86.

In Kursen unter der professionellen Anleitung der Eiskunstlauftrainerin Patrizia Wittich können Kinder die Grundlagen des Eislaufens lernen. Für weitere Infor-mationen steht die Leiterin unter patriziawittich@yahoo.de zur Verfügung. Zusätzlich bietet die IGSH Eislaufschule einen Eislaufkurs in Kooperation mit dem MERC freitags von 15 bis 16 Uhr an. red

Info: Weitere Infos: www.heddesheim.de

