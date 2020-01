Eiszauber für Jung und Alt

Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, findet der „Heddesheimer Eiszauber“ auf der Freiluft-Eisbahn im Sportzentrum statt. Los geht’s am Samstag mit einer Kindereisdisco ab 17 Uhr, ab 18 Uhr legen DJ Nico und DJ W. für die großen Eisläufer auf. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei – ebenso der am Sonntag, wenn die Kunsteisbahn ab 10 Uhr öffnet. Dann erwartet die Besucher ein umfangreiches buntes Programm mit Eisstock- und Torwandschießen, Kinderschminken, Live-Musik und Eiskunstlaufvorführungen. Darüber hinaus gewährt das Eisbahn-Team bei Führungen einen Blick hinter die Kulissen. Wer selbst Schlittschuh laufen möchte, kann dies natürlich ebenfalls tun. Für das leibliche Wohl sorgen örtliche Vereine mit diversen Getränken und süßen wie herzhaften Speisen. agö

Info: Zeitplan unter www.heddesheim.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020