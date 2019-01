Eiszauber lockt Gäste in Scharen

„Petrus muss Heddesheimer sein“, stellte Bürgermeister Michael Kessler am Wochenende auf der Eisbahn bei der Begrüßung vieler Hunderter Zuschauer anlässlich des Heddesheimer Eiszaubers fest.

Tatsächlich wird Heddesheim nicht nur um seine Eisbahn beneidet, sondern auch um das immer wieder gute Wetter, das Veranstaltungen der Gemeinde auffallend häufig begleitet. Kein Wunder, dass viele inzwischen vom „Kessler-Wetter“ sprechen - als Kurzform für „Heddesheim feiert und Petrus feiert mit!“. Das war auch am Wochenende beim Eiszauber wieder der Fall. Tagsüber Sonnenschein und angenehme Temperaturen um den Gefrierpunkt, bei hereinbrechender Dunkelheit dann die passend eisigen Minusgrade - gerade recht für eingefleischte Fans der Freiluft-Eisbahn. Das Laufvergnügen unter freiem Himmel lockte die Kufenflitzer und Zuschauer einmal mehr in Scharen auf und an das eisglatte Oval im Heddesheimer Sportzentrum.

Eröffnet wurde der zweitägige Eiszauber am Samstag mit einer Kinderdisco, zu der sich auch viele erwachsene Gäste auf der Bahn tummelten - sie sind eben im Inneren doch jung geblieben. Um 18 Uhr wurden dann die bunten Rutschhilfen für die kleinen Läufer von der Bahn verbannt, und die Eisdisco für die Großen bestimmte den weiteren Verlauf. Musik von DJ Nico und DJ Chilly Friend lieferte bis 22 Uhr die Grundlage für ausgelassene Partylaune. Bunte Scheinwerfer und ein Vollmond, der immer wieder hinter den Wolken hervorlugte, tauchten die Eisfläche dazu passend in stimmungsvolles Licht.

Am Sonntag waren neben der Eisbahn auch allerlei Verkaufsstände geöffnet. Mehrere Heddesheimer Vereine boten unter anderem frische Crêpes, Waffeln, Kuchen, Apfelküchle, Bratwurst oder Steaks sowie deftige Eintöpfe an. Zum Aufwärmen servierten die Helfer an den Ständen zudem Glühwein und heiße Schokolade. Auf der Eisbahn selbst konnten die Besucher nicht nur ihre Runden drehen, sie konnten überdies beim Eisstockschießen mit dem Skiclub oder beim „Torwandschießen“ mittels Eishockeyschläger und Puck ihr Geschick auf die Probe stellen. Die der Eissportabteilung „Eiswittchen“ der Turngemeinde 1846 Worms zeigte eine Eislaufvorführung und stellte dabei unter Beweis, dass auch schon die ganz Kleinen Beeindruckendes auf zwei Kufen aufs Eis zaubern können - ganz passend zum Motto „Eiszauber“.

Außerhalb der Bahn unterhielt die Band „Garden Party“ die Besucher mit fetziger Musik. Auch einen Blick hinter die Kulissen der Eisbahn konnten Interessierte werfen. Die jüngsten Schlittschuhläufer hatten ihren Spaß mit den Laufhilfen wie Schlümpfen, Zwergen oder Pinguinen, und immer wieder war zu hören, wie Gäste von der schönen Anlage und dem - an diesem Tag auch noch kostenfreien - Eislaufen unter freiem Himmel schwärmten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019