Ende August rollen die Bagger an

Seit rund acht Monaten liegt das Gelände an der Ecke Schaafeck-/Werderstraße in Heddesheim brach, nun sollen in Kürze die Bagger anrollen. Ende August, spätestens Anfang September, erfolgt der offizielle erste Spatenstich für das neue Ärztehaus, kündigt der Heilbronner Unternehmer Manfred Gebert auf Nachfrage des „MM“ an. Einen neuerlichen Erfolg bei den Gesprächen mit interessierten Mietern hat er ebenfalls zu vermelden. Demnach möchte sich ein in der Region ansässiger Orthopäde vergrößern und zusätzlich zu seinem Hauptsitz eine Zweigpraxis in Heddesheim einrichten.

„Seit Juli liegt uns die Baugenehmigung vor“, freut sich Gebert über den zwischenzeitlichen Abschluss der bürokratischen Vorarbeit. „Baubeginn Sommer 2018“ prangt schon seit längerem auf dem Transparent an der künftigen Baustelle – dieses Ziel ist für ihn und seinen Partner Ewald Mack somit erreicht. Die beiden Unternehmer realisieren das rund sechs Millionen Euro teure Ärztehaus im Auftrag eines Investors. Bis Ende nächsten Jahres soll das zweiteilige Ensemble mit einem Hauptgebäude an der Schaafeckstraße und einem etwas kleineren an der Werderstraße bezugsfertig sein.

Noch nicht ganz über die Ziellinie sind die Projektentwickler bei der Vermarktung der insgesamt rund 1500 Quadratmeter. „Stand heute sind noch zwei Einheiten frei“, informiert Gebert. „Wir wünschen uns dafür natürlich ebenfalls Ärzte oder Anbieter aus dem medizinnahen Sektor“, erklärt er weiter und ist zuversichtlich, diese auch zu finden. „Die Lage an der Ecke ist optimal, da fahren viele vorbei, man wird also gesehen“, sieht er sowohl für die Vermarktung als auch für die späteren Mieter eine große Chance.

Dass die Ansiedlung von Ärzten ein schwieriges Geschäft ist, weiß er indes nur zu gut: „Wir hätten das Haus schon mehrfach vermieten können, wenn Neuzulassungen möglich wären“, betont er. Im Rhein-Neckar-Kreis sei das indes so gut wie gar nicht der Fall. Fachärzte oder Allgemeinmediziner, die gesetzlich Versicherte behandeln möchten, können sich hier im Prinzip nur noch dann neu niederlassen, wenn ein anderer aufhört und dessen Sitz frei wird.

Noch zwei Einheiten frei

Umzüge bereits zugelassener Vertragsärzte innerhalb eines Bezirks, also erst recht innerhalb der Gemeinde, sind gleichwohl möglich. Diese Chancen nutzen beispielsweise eine örtliche Hausärztin und ein Kinderarzt, die ihre Praxen in das neue Gebäude verlegen wollen. Zu den künftigen Mietern im Haupthaus an der Schaafeckstraße gehören neben diesen beiden eine Apotheke und ein Hörgerätefachmann, die das Erdgeschoss beziehen wollen. Ein Zahnchirurg sowie der Orthopäde mit seinem Zweitsitz werden ihre Patienten im Gebäude an der Werderstraße empfangen.

Für die noch zu vergebene Fläche im dortigen Erdgeschoss (rund 130 Quadratmeter) könnte sich Gebert gut ein Sanitätshaus als Ergänzung vorstellen. Aber auch andere artverwandte Bereiche, etwa ein Physiotherapeut, würden seiner Ansicht nach von den Synergieeffekten der gebündelten medizinischen Angebote profitieren. Außer dem Erdgeschoss im Nebengebäude sei auch das rund 250 Quadratmeter große Dachgeschoss im Haupthaus nach wie vor noch zu vermieten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018