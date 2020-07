Enges Rennen um Vize-Posten

Dort, wo sonst Reiter mit ihren Pferden trainieren, sind die Mitglieder des Reitvereins Heddesheim zur Jahreshauptversammlung zusammengekommen: Aufgrund der Corna-bedingten Abstands- und Hygienevorschriften hatte der Vorstand die Zusammenkunft in die neue Reithalle gelegt. Eine ungewohnte Situation zwar, der Vorsitzender Gerhard Berger am Ende gleichwohl etwas Gutes abgewinnen konnte: „Da die Hauptversammlung im Reitverein stattfand, kamen mehr Mitglieder, insbesondere Kinder und Jugendliche. Das ist sehr erfreulich“.

In seinem Bericht lobte der später wiedergewählte Berger die Vereinsmitglieder, die in dieser schwierigen Zeit gut zusammengehalten und produktive Lösungen gefunden hätten. Finanzielle Unterstützung habe der Verein durch die Gemeinde Heddesheim sowie durch Spendeneinnahmen verzeichnen können. So konnten Einbußen infolge von abgesagten Veranstaltungen und ausgefallenem Reitunterricht abgefangen werden. Doch die Pandemie sollte nicht das Thema des Abends bleiben.

Nacheinander ließen der erste Vorsitzende Berger, Geschäftsführerin Charlotte Rheinschmidt, Schatzmeister Maic Sikorsky und Reitlehrerin Mara Barth das vergangene Jahr Revue passieren. Viele Erfolge konnte der Verein demnach verzeichnen. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb war besonders gewinnbringend, es gab viele Neuerungen und Verschönerungen des Reitgeländes, Veranstaltungen waren gut besucht, und die Reitschüler erbrachten in Wettbewerben hervorragende Leistungen.

Treue Mitglieder geehrt

Weiterer Punkt auf der Tagesordnung waren die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder. Erster Vorsitzender bleibt Gerhard Berger, seit vier Jahren im Amt. „Ich habe mit meinem Vorstandsteam sehr viel im Reitverein bewegt und verändert. Das macht Spaß, ich bin aber auch sehr stolz auf das Erreichte.“

Neue zweite Vorsitzende wurde Michaela Kutschker, die sich mit einer Stimme Mehrheit knapp gegen Olga Reis durchsetzte. Nachfolgerin von Kutschker als Schriftführerin wurde Lena Kosche. Andrea Buchloh-Adler löst im Schatzmeister-Amt Maic Sikorsky ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Zur Beirätin Öffentlichkeitsarbeit wurde Hannah Berger ernannt, Waldemar Rutz zum Beirat des Bereichs Turnier und Julius Reimold zum Beirat der Reitanlage. Bereits im Frühjahr hatten die Einsteller Frank Rommel als ihren Vertreter gewählt, was nun in der Hauptversammlung bestätigt wurde. Jährlich sind zudem Kassenprüfer zu wählen: Die Aufgabe übernehmen Steffen Brillinger und Anna-Katharina Scherdel.

In Abwesenheit geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Doris Neuhäuser und für 60-jährige Vereinstreue Friedrich Merx.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020