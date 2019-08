Enkel tritt in Opas Fußstapfen

Die Kommunalpolitik liegt Daniel Reinhard gewissermaßen im Blut. Sein 2007 verstorbener Großvater Albert Reinhard dürfte vielen Heddesheimern noch bekannt sein: als Gründer und langjähriger Vorsitzender der Seniorenunion ebenso wie als CDU-Gemeinderat über 25 Jahre. Ein Engagement, das unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt wurde. Nun also setzt der Enkel an, in die Fußstapfen des Opas zu treten.

„Meine Großeltern haben mir als Kind gesagt: ,Du kommst auch mal in den Gemeinderat’“, erzählt Daniel Reinhard und lacht. Doch nach der Schule führte ihn der Weg ins Berufsleben zunächst einige Jahre fort aus Heddesheim – „und da war das Thema wieder weit weg“. Vor fünf Jahren kam der Polizeioberkommissar zurück in die Heimat, zog 2017 mit seiner Frau Frauke ins Elternhaus in der Kirchbaumstraße, wo wir uns auch zum Gespräch treffen. „Die Scheune diente meiner Oma als Museum“, erzählt er und zeigt durchs Fenster in Richtung Garten. Aus Ella Reinhards Nachlass hat die IG Heimatgeschichte eine Ausstellungsreihe gemacht. Auch die Oma also eine überaus bekannte Heddesheimerin.

Vergangenes Jahr war das Thema Gemeinderat für Daniel Reinhard dann plötzlich wieder da. „An Vatertag hat mich Rainer Hege angesprochen und gefragt, ob ich mir nicht eine Kandidatur vorstellen könnte“, erzählt er. Der Chef der örtlichen CDU setzte dabei natürlich auch auf die familiäre Bande Reinhards in die Lokalpolitik. Und stieß beim Enkel des Alt-Gemeinderats auf offene Ohren. „Dass ich dann tatsächlich gewählt worden bin, hat mich aber schon ein bisschen überrascht“, gesteht der 35-Jährige. Mit ihm auf der Liste standen seine Freunde Christoph Schumacher und Tobias Seitz, denen er den Einzug in den Rat ebenfalls gewünscht hätte. „Leider hat es nur für einen von uns gereicht“, bedauert er. Wie er überhaupt gehofft habe, dass es noch mehr der jungen Kandidaten geschafft hätten, die im Mai den parteiübergreifenden Wahlaufruf gestartet hatten.

Vereine und Familien im Blick

Er selbst holte mehr als 2000 Stimmen für die CDU und sicherte sich damit im ersten Anlauf den siebten Platz in der Fraktion. Was den Erfolg erklärt? Er schüttelt den Kopf: „Ich kann es nicht sagen.“ Natürlich könne es an der Bekanntheit liegen. „Klar, ich bin hier verwurzelt.“ Reinhard kickt bei der AH der Fortuna, spielte früher Handball, schwamm bei der TG und trainierte Karate. Die Vereinsförderung taucht daher nicht überraschend auf seiner persönlichen politischen Agenda auf. „Attraktive Vereine kommen auch der Jugend zugute, binden sie in die örtlichen Strukturen ein“, sagt er.

Als junger Vater – Sohn Hannes wurde im März geboren – sind ihm aber auch Angebote für Familien ein großes Anliegen. Wie wichtig es ist, dass sich Eltern zeitig um einen Betreuungsplatz kümmern, konnte er bereits selbst erfahren. Daniel Reinhard arbeitet als Polizeihundeführer im Schichtdienst in Frankfurt, seine Frau ist derzeit noch in Erziehungszeit. Doch bald möchte die Polizeibeamtin ebenfalls wieder arbeiten. Die viel bemühte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist bei den Reinhards also keine Floskel. Andererseits weiß der neue Gemeinderat auch: „Im Durchschnitt wird Heddesheim älter. Das heißt, wir müssen ein gutes Miteinander von Jung und Alt schaffen.“ Auf schrägen Gehwegen Kurs zu halten, sei schließlich nicht nur mit dem Kinderwagen schwierig, sondern auch mit dem Rollator.

Was die grundsätzliche Arbeit im Gemeinderat betrifft, ist Reinhard besonders gespannt, was von der komplett neuen FDP-Fraktion zu erwarten ist. Und wie sich die neuen Größenverhältnisse auswirken: „Mit nur noch sieben Sitzen wird die CDU voraussichtlich mehr auf Übereinkünfte auch mit den Grünen und der SPD angewiesen sein“, prognostiziert er.

