Entführt, befreit und dann verschieden

„Jetzt sind die Fackeln angezündet, damit sie den Heimweg besser findet.“ Mit gereimten Worten und vielen Tränen wurde die Kerweschlumbel nach der rührseligen Trauerfeier vor dem Alten Rathaus in Heddesheim beerdigt. Doch zuvor kam Kerweparre Günter Gajewski mit den Kerweborscht, dem Kerwebräutigam und seiner Schlumbel auf den Kerweplatz.

Zahlreiche Heddesheimer verfolgten das Schauspiel, die Musiker der „Zahlekracher“ begleiteten den Zug lautstark. Klaus Gerstner, Vorsitzender des Heimat- und Traditionsvereins, informierte die Heddesheimer, dass die Schlumbel am Samstagabend noch am Turm des Alten Rathauses gesehen, dann aber im Schutze der Dunkelheit entführt wurde. Am Montagnachmittag hatten sich die Entführer bei Gerstner gemeldet und waren zu Ablöseverhandlungen bereit.

Ayla Schultz und ihre Schwester Stephanie Böttcher, die Inhaberinnen vom „Bistro Stay“ hatten mit A-Jugendfußballern der Fortuna den Raub gestanden. Gegen 20.30 Uhr wurde das Kerwesymbol per Hubsteiger entwendet. Der Versuch, mit einer Leiter und einer Angel die Schlumbel von ihren Platz herunterzuholen, war den Kickern misslungen. So taten sie sich mit den Stay-Betreiberinnen zusammen, die Damen organisierten das Fahrzeug.

Die Angebote zwischen den Entführern und den Damen lagen zunächst „Literweise“ auseinander. Doch Klaus Gerstner zeigte diplomatisches Geschick und das Ergebnis lautete: Der HTV gibt 30 Liter Bier, Kerwebräutigam Björn Krämer liefert an vier Wochenenden dem Bistro Stay die Frühstücksbrötchen. Die Schwestern laden Krämer zu einem zünftigen Frühstück und die Kerweborscht zu einem Umtrunk ins Bistro ein. In die Freude über die Rückkehr der Schlumbel platzte die Nachricht von ihrem Ableben.

„Liebe Schlumbel, verheiratete Krämer, geborene Bränk vun da Fillawaad, gestern noch warst du am Platz an der Sonne zu bewundern, heute hat man dir dein fröhliches Leben genommen“, verkündete Gajewski und berichtete von großen Feiern, die sie wohl nicht verkraftete und dem langen Warten auf ihre Rückkehr. „Ein Fass Bier und manchen Schluck Sekt warst du uns Wert“, so der Parre. Im Fackelschein der Kerweborscht nahmen die Heddesheimer Abschied von der Schlumbel und sangen gemeinsam: „Blutworscht un Sauagraut“. Der Schmerz verging jedoch recht schnell. Im Bürgerhaus wurden Erinnerungen an die schönen Kerwetage ausgetauscht. Die Kerwesau von 100 Kilo Gewicht gewann Dirk Wett, der sich nun Gedanken über das Schlachtfest machen muss.

