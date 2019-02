Enttäuschter Vorstand kündigt seinen Rücktritt an

Das Lächeln fürs Gruppenbild fällt am Ende des Abends nicht jedem leicht. Zwar hat die Heddesheimer SPD ihre Liste für die Gemeinderatswahl in trockenen Tüchern – in der mehr als zweistündigen Nominierungsveranstaltung zuvor allerdings auch etwas Porzellan zerdeppert.

Für den Vorsitzenden Michael Holler und seinen Vize Dominic Brenneisen steht daher fest: Nach der Kommunalwahl wollen sie ihre Ämter zur Verfügung stellen. Als Grund nennen sie mangelnden Rückhalt und fehlendes Vertrauen der Mitglieder (wir berichteten gestern bereits kurz). Es ist ihre Lesart eines denkwürdigen Abends, der unspektakulär beginnt.

Nach einer zügigen Jahreshauptversammlung (Bericht auf dieser Seite) präsentiert der Vorstand seinen Listenvorschlag für die Gemeinderatswahl. Bevor in einem Rutsch alle gewählt werden sollen, können sich die Bewerber der Reihe nach vorstellen. Spitzenkandidat Jürgen Merx macht den Anfang. Seit 1999 sitzt er am Ratstisch, seit rund 15 Jahren leitet er die derzeit sechsköpfige Fraktion, deren Mitglieder alle erneut kandidieren. „Wir sind eine gute Truppe“, sagt er. Und: „Die eine oder andere Frau mehr würde mich natürlich freuen.“ Immerhin ist Karin Hoffmeister-Bugla derzeit allein unter fünf Männern. Als generelles Wahlziel peilt Merx „nicht nur einen Platz mehr“ an: „Unsere Liste gibt das her“, ist er überzeugt.

Auf dieser folgt Ortsvereinschef Holler, der vor fünf Jahren erstmals in den Rat gewählt wurde. Der 30-jährige Lehrer nennt Bildung und Betreuung als eines seiner Steckenpferde und freut sich über die erfolgreiche Gemeinschaftsschule vor Ort.

„Warum keine Frau vorne?“

Als Reiner Lang auf Platz drei zur Vorstellung ansetzt, meldet sich Hartmut Brunner zu Wort: „Wenn ihr mehr Frauen wollt, warum steht dann keine auf den vorderen Plätzen?“, wundert sich der ehemalige Gemeinderat und Vorgänger von Jürgen Merx an der Fraktionsspitze. Holler erklärt: Bei der Aufstellung habe man die Strategie verfolgt, immer einen erfahrenen und einen jüngeren Kandidaten im Wechsel zu positionieren. „Tradition wahren und Neuerungen zulassen“, nennt er das. „Die Plätze sind in Absprache mit allen Bewerbern so festgelegt“, betont er zudem mehrmals. Also auch mit den fünf Frauen, die der Vorschlag zunächst auf den Rängen 5, 9, 11, 19 und 20 vorsieht. Was allerdings auch Elke Scherb nicht genügt. Die frühere Gemeinderätin beantragt, Karin Hoffmeister-Bugla von Platz 5 auf Platz 3 zu setzen. Der sichtlich verärgerte Vorstand unterbricht die Sitzung. Stimmzettel werden geschnitten, jede Position nun also einzeln gewählt. Die Kandidatenvorstellung gerät darüber erst einmal in Vergessenheit.

Hoffmeister-Bugla setzt sich schließlich knapp gegen Lang auf Platz drei durch. Und da die Karten ohnehin neu gemischt werden, offenbart auch Jürgen Harbarth seine Unzufriedenheit und tritt gegen Ortsvereins-Vize Brenneisen auf Platz 4 an. Bewerber Michael Schuster, Listenplatz 15, platzt da der Kragen. „So geht das nicht“, schimpft er angesichts der Absprachen und Sitzungen im Vorfeld – und verlässt den Raum. Seine Kandidatur zieht er noch im Gehen zurück.

Brenneisen erhält zwei Stimmen mehr als Harbarth, der auf Platz sechs gegen Daniel Gerstner einen weiteren Anlauf startet, letztendlich aber auf Platz sieben bleibt. „Ich hoffe, dass ich auch da gewählt werde“, trägt er’s mit Fassung. Danach geht’s zwar langsam, dafür wieder mit kurzer Kandidatenvorstellung und ohne weitere Überraschungen voran. Auf Vorschlag von Jürgen Merx rückt mit Melek Güven nochmals eine Frau weiter vor – von Platz 20 auf 16 – und Ersatzkandidat Helge Schneider wird schneller gebraucht, als man gedacht hätte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019