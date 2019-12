„Erfolgreich wie 2018“

Erst in der November-Sitzung hatte Bürgermeister Michael Kessler den Heddesheimer Gemeinderat mit einem Rekord-Ergebnis im Haushaltsjahr 2018 erfreut, jetzt legte er einen Zwischenbericht für 2019 vor – und damit wieder positive Zahlen.

„Das Jahr 2019 schließt voraussichtlich so erfolgreich ab wie 2018“, sagte er in der Sitzung am Donnerstag. Kostenüberschreitungen im laufenden Bereich gebe keine: „Wir werden den Gesamtkostenrahmen einhalten.“ Eher könne man noch unter den Ansätzen bleiben. „Deutliche Verbesserungen“ gebe es zugleich bei den Steuereinnahmen. Damit werde man abermals einen Überschuss von rund fünf Millionen Euro erwirtschaften, freute sich Kessler über „zwei hervorragende Jahre hintereinander“.

Gleichwohl müsse 2019 aus der Rücklage mehr Geld als geplant entnommen werden, da der Grundstücksverkauf im zweiten Bauabschnitt Mitten im Feld nun später beginnt: „Wir gehen ja jetzt erst in die Vermarktung.“ Schlimm sei das nicht, schließlich fallen die Erlöse dafür im kommenden Jahr an: „Dann ist mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen.“ agö

