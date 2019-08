Erleben, wie sich der Wolf in seinem Pelz fühlt

Was macht man eigentlich, wenn einem ein Wolf über den Weg läuft? Die zwölf Kinder, die am Ferienspieltag des BUND Heddesheim teilnahmen, wissen jetzt bestens über die wilden Vierbeiner Bescheid. Still stehen bleiben und nicht hinschauen, lautete die Antwort von Birgitta Gräber-Bickel, die Kindergruppenbeauftragte des Regionalverbandes.

Gespannt hörten alle zu, denn die meisten kannten Wölfe bisher nur aus Märchen. Bevor es losging, zeigte Gräber-Bickel den Grundschülern, wie sie ihre Sinne aufwecken können.

Jeder massierte seine Ohren, schloss die Augen, um den Naturgeräuschen zu lauschen, drückte auf seinen Nasenrücken und schmatzte – bis alle schließlich fit genug für den Tag im Grünen waren. Wie sich ein Wolf anfühlt, durften die Kinder dann selbst testen. Aus der Zeit, in der es noch erlaubt war, Wölfe zu jagen, stammte der große Fellmantel, den die Naturpädagogin mitbrachte. In Deutschland gebe es inzwischen wieder 80 Wolfsrudel, nachdem die Tiere komplett ausgerottet worden waren. „Auch hier bei uns im Odenwald wurde letztes Jahr einer gesehen“, freute sich Gräber-Bickel. Demnach sei es zwar unwahrscheinlich, aber dennoch nicht unmöglich, auch in den Heddesheimer Wiesen einen Wolf zu sehen.

Die Grundschüler lernten anhand von Bildern die Körpersprache der Tiere kennen. Pfotenabdrücke und Gebisse veranschaulichten die Lebensweise der Wölfe. „Wann gehen wir endlich los?“, hörte man den Ersten nach einer Weile rufen, und auch die anderen Teilnehmer wurden langsam unruhig.

Mit vielen neuen Informationen ausgerüstet konnten die Kinder es kaum mehr abwarten, durch die Wiesen und Felder zu ziehen. Einen Wolf wollten sie nicht suchen, aber Beutetiere und mögliche Verstecke - wie bei einer echte Spurensuche eben. tib

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019