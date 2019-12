Erweiterter Kindergarten öffnet am 7. Januar

Der Erweiterungsbau am kommunalen Kindergarten in Heddesheim ist pünktlich über die Ziellinie gegangen. Wie Bürgermeister Michael Kessler auf „MM“-Nachfrage bestätigte, werde der Neubau wie geplant nach den Weihnachtsferien öffnen können. „Wir sind froh, dass wir trotz erheblicher Probleme mit der zeitlichen Taktung der Baufirmen die Räume ab 7. Januar belegen und die den Eltern gemachten Zusagen einhalten können“, sagte er.

Erst kurz vor Weihnachten hatte es noch einmal eine letzte Abnahme des Anbaus gegeben, der sich wie ein weiteres Tortenstück an den fächerförmig angelegten Bestand anfügt. Alt- und Neubau zusammen bilden einen Halbkreis. Diese Möglichkeit war schon beim Bau Anfang der 1990er Jahre vorgesehen. Entsprechend groß wurden seinerzeit die Gemeinschaftsräume – Schlafraum, Mehrzweckraum, Küche, Büro, Toiletten sowie Abstellräume – bemessen. Sie reichen auch mit der Erweiterung noch aus, wie die Verwaltung im Zuge der Planungen im Gemeinderat erläuterte. Damit das Gesamtbild insgesamt einheitlich daherkommt, wurde die Erweiterung in gleicher Bauweise wie der Bestand ausgeführt. Lediglich andere Materialien kamen an manchen Stellen zum Einsatz, um modernen Anforderungen und Ansprüchen Rechnung zu tragen.

Bis zu 50 zusätzliche Plätze

Wegen steigender Kinderzahlen durch das Neubaugebiet Mitten im Feld und einer großen Nachfrage nach Ganztagsplätzen hatte der Gemeinderat die Erweiterung der Einrichtung bereits im Sommer 2018 beschlossen. In den beiden neuen Gruppenräumen können künftig bis zu 50 Kinder betreut werden. Die Räume lehnen sich vom Grundriss her an die bestehenden an und verfügen wie diese über 70 Quadratmeter Fläche, aufgeteilt auf zwei Ebenen: gut 50 Quadratmeter unten und knapp 20 oben, auf der sogenannten Galerie. Zu jedem Gruppenraum gehört zudem ein abgetrennter Differenzierungsbereich von rund 15 Quadratmetern.

Noch nicht wieder angelegt ist der Außenbereich vor den neuen Räumen. Hier hat der Kindergarten etwas Fläche dazugewonnen, nämlich eine Ecke zwischen der Muckensturmer Straße und dem Parkplatz des benachbarten Seniorenheims.

Insgesamt hat die Gemeinde etwas mehr als 1,1 Millionen Euro in die Erweiterung investiert. agö

