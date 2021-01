Es gibt wieder „Knöllchen“

Tayyab Ahmad-Qureshi und Susanne Oberle-Hildenbrand. © Gemeinde

Die Schonzeit für Parksünder in Heddesheim ist vorbei: Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, hat der Gemeindevollzugsdienst seine gewünschte Verstärkung bekommen: Mit Jahresbeginn habe Tayyab Ahmad-Qureshi seine neue Tätigkeit bei der Gemeinde aufgenommen. „Er unterstützt von nun an die seit März 2020 beschäftigte Frau Susanne Oberle-Hildenbrand“, informiert Kristin Strein vom Ordnungsamt.

Die ersten beiden Wochen mit dem neuen Mitarbeiter konnten sich die Heddesheimer Bürgerinnen und Bürger noch an die verstärkte Besatzung im Ortsgebiet gewöhnen. Das übliche „Knöllchen“ wurde in dieser Zeit durch Hinweiszettel ersetzt, die auf den Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung aufmerksam machten. Diese Schonfrist sei nun abgelaufen, so dass Ordnungswidrigkeiten in Heddesheim künftig wieder mit kostenpflichtigen Strafzetteln geahndet werden. red/agö

