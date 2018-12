Gegenüber dem geschmückten Tannenbaum spielten die Bläser des evangelischen Posaunenchors Heddesheim ausnahmsweise am dritten Advent weihnachtliche Klänge. Willi Riedel, seit über sechs Jahrzehnte aktives Mitglied im Chor, kann sich noch an die Anfangszeiten erinnern. „Es hat sich vieles verändert. Hier auf dem festlich erleuchteten Dorfplatz ist jetzt eine wundervolle Kulisse. Es macht uns Spaß hier zu spielen“.

Vorsitzende Gesa Mayer bedankte sich am Ende des Konzerts bei den über 100 Zuhörern: „Dass sie trotz des Schneematchs gekommen sind, freut uns“. Sie versicherte, im nächsten Jahr wieder am vierten Advent zu spielen. „Wir wollen aber nicht zeitgleich mit dem Kinder-Weihnachtsmusical in der Kirche eine Konkurrenzveranstaltung machen“.

Zuvor brachte der Posaunenchor unter der Leitung ihres Dirigenten Hans-Jörg Tenbaum bekannte, traditionelle Weihnachtslieder zu Gehör, die vom Publikum zu Recht mit viel Beifall beklatscht wurden. „Lass uns froh und munter sein“ oder das Schlusslied „Oh du fröhliche“ durften dabei nicht fehlen. Birgit Schultz, Doris Niedermayr und Rolf Schneider schenkten derweil Glühwein und Kinderpunsch aus, der gerne getrunken wurde. Der Erlös des Getränkeverkaufs fließt an den Förderverein für evangelische Kirchenmusik und somit kommt er den verschiedenen Musikgruppen der Kirchengemeinde zugute. diko

