„Europareise“ mit Tiefgang und Humor

Vor einem Jahr waren Susanne Bohn und Ulrich Wellhöfer schon einmal in der Heddesheimer Bücherecke am Rathaus zu Gast. Damals präsentierten die Sängerin und der Verleger ihre „Litera-Tour“ durch Frankreich. „Heute geht es literarisch-musikalisch auf große Europatour“, begrüßte Patrick Palm, Inhaber der Bücherecke, die 35 Zuhörer zur neuen Veranstaltung. Es wurde eine lohnenswerte Reise zum Nachdenken und Schmunzeln, mit sehr viel Tiefgang.

„Die Premiere findet bewusst in Heddesheim, in dieser Wohnzimmeratmosphäre statt“, erklärte Autor und Verleger Wellhöfer: „Hier ist immer ein volles Haus garantiert.“ Er freute sich, unter den Gästen den 92-jährigen Siegfried Laux begrüßen zu können.

Von Kreta bis Bulgarien

Anhand einer alten Landkarte, die er im Keller einer Schule gefunden hatte, begann Wellhöfer seine Europa-Reise. Zu sehen waren Grenzverläufe, die es so nicht mehr gibt. Kreta war die erste Station, denn dort wurde die Idee von Europa geboren, so die griechische Mythologie. Mit Akkordeon und Stimme untermalte Susanne Bohn die Texte und schuf dadurch eine stimmige Begleitung. Zahlreiche Reiseberichte belegen, dass die Europäer schon sehr früh Sehnsucht nach fernen Ländern hatten. Krankheit und Armut trieben die Menschen dazu, in Amerika ihr Glück zu suchen. Heute ist Europa der Sehnsuchtsort der Afrikaner. Überlieferte Erzählungen und reale Lebensgeschichten, dazu die melancholischen Melodien gaben Anlassen zum Sinnieren über das Einst und Jetzt.

Von der britischen Schriftstellerin Favell Lee Mortimer zitierte Wellhöfer Klischees über die europäischen Nachbarn. Obwohl sie selbst die Insel nie verließ, behauptete sie, die Nachbarn seien trinkfreudig, feierten zu viel und seien beschränkt. „Allerdings schreibt sie, die stärksten Männer leben in Süddeutschland und sehen gut aus“, führte Wellhöfer schmunzelnd aus.

Die Geschichte der isländischen Premierministerin Katrín Jakobsdóttir, die einem Touristen bei der Fahrradreparatur half, zeigte auch viel Menschliches. Die schweren Zeiten der Irländer, die allerdings auch vier Literatur-Nobelpreisträger hervorbrachten, thematisierte Wellhöfer, während Susanne Bohn passend einen musikalischen Muntermacher vortrug. Die Schwermut Russlands lies Bohn erklingen, und Wellhöfer las aus dem Schelmenroman des umstrittenen Ilja Ehrenburg. Weiter ging es nach Bulgarien, in die Kulturhauptstadt Europas 2019, nach Plowdiw. Bohn spielte Romaklänge – „die müssen dreckig dargeboten werden“ – und Wellhöfer erzählte vom bulgarischen Schriftsteller Angel Wagenstein.

Zum Abschluss wurde der brillante Spötter Erich Kästner mit „Der Handstand auf der Loreley“ vorgetragen. Ein köstlicher Beitrag, bei dem Wellhöfer kabarettistische Qualitäten bewies. Das gemeinsam mit dem Publikum gesungene Lied „Die Gedanken sind frei“ war ein gelungenes Finale. „Es ist das grenzenloseste aller Lieder“, stellte Wellhöfer fest – und hofft im Jahr der Europawahl auf eine weitere, friedliche Zukunft des Kontinents.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019