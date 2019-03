EVD liefert künftig den Ökostrom

Die Gemeinde Heddesheim bezieht ihren Strom ab April ausschließlich von der EVD Deutschland GmbH. Wie Bürgermeister Michael Kessler mitteilte, war das Unternehmen in allen Losen (Großabnahmestellen und alles andere) günstigster Bieter. Heddesheim hatte den Strombezug zusammen mit Nachbarkommunen ausgeschrieben, darunter Schriesheim, Ilvesheim und Ladenburg. So kam ein Gesamtvolumen von rund 3,5 Millionen Euro zusammen. Gut 490 000 Euro zahlt die Gemeinde nun künftig für den Ökostrom-Bezug der kommunalen Liegenschaften einschließlich Straßenbeleuchtung. Der reine Arbeitspreis sei um 56 Prozent gestiegen, so Kessler. Weil Steuern und Umlagen den größeren Teil ausmachen, schlage dies aber „nur“ mit acht Prozent (36 000 Euro) auf die bisherigen Kosten (455 000 Euro) durch. agö

