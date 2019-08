„Exact“ heizt den Gästen ein

„Auf stolze 101 Jahre Vereinsgeschichte blickt der Kleintierzuchtverein Heddesheim in diesem Jahr zurück“, erzählt Vereinsvorsitzender Hans Schubach beim Sommerfest von der Geschichte. Diese begann 1918 als Kaninchenzuchtverein. 1953 schloss man sich mit den Geflügelzüchtern zusammen. Eine eigene Zuchtanlage besteht seit 1969, als die Gemeinde das heutige Gelände in Erbpacht zur Verfügung stellte.

Momentan hat der Kleintierzuchtverein 90 Mitglieder, darunter neun Jugendliche, und vor allem ein Vereinshaus, das in der Region als beliebtes Ausflugsziel bekannt ist. Nicht zuletzt wegen der gut bürgerlichen Küche und des bodenständigen Humors seines Wirts Georg Keller: „Aber schreiben Sie Schorsch, unter Georg kennt mich hier keiner.“

Über 120 Gäste kamen am vergangenen Samstagabend trotz des bescheidenen Wetters. Im geräumigen Zelt und in der Halle ließen sich die Gäste Schnitzel in verschiedenen Ausführungen oder Semmelknödel mit Pfifferlingen schmecken. Sitzplätze waren spätestens ab 20 Uhr Mangelware.

Gespannt warteten viele Besucher auf den Auftritt von sieben jungen Musikern aus der Region im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. Die „Newcomer von der Bergstraße“ hatten erst ihren zweiten Auftritt überhaupt, wir ihr „Pressesprecher“ Eric Schramm informierte. Exact, das sind Laetitia und Amelie (Gesang), Eric (Keyboard), Janic (Schlagzeug), Felix (Bass), Jannis (Gitarren) und Eric (Technik). Drei Stunden klang ließen sie es in der Ausstellungshalle krachen. Und dem Publikum gefiel es offenbar. Agnes Jöst aus Heddesheim fand die Interpretation der alten und neuen Songs „echt toll“.

Axel und Christine Krämer beeindruckte die gute Stimmung: „Die Band ist gut angekommen bei Jung und Alt.“ Die treuesten Fans allerdings waren mit Kopfhörern und mit selbst gemalten Schildern angereist. Maju, Lena, Cleo, Benjamin und Julius brachten Stimmung in die Halle.

Sonne am Sonntag

Am Sonntag schmeckten die Hähnchen vom Grill bei sonnigerem Wetter gleich nochmal besser. Das Tanzmariechen von den „Grumbe“ Heddesheim beeindruckte durch Anmut und tänzerisches Können bei ihrem Solotanz. Die Line-Dance Gruppe „New Forest Bumblebee“ zeigten mit 13 Tänzerinnen und zwei männlichen Vertretern ihr Können beim Formationstanz. Zum Abschluss gab der Sängerbund Heddesheim mit über 50 Sängerinnen und Sängern deutsche Volkslieder zum Besten. Nächste Veranstaltung ist die Lokalschau am 26. und 27. Oktober. „Das Sommerfest und die Lokalschau sind unsere Botschaft an die Bevölkerung, dass der Verein noch lebt“, sagte Hans Schubach. mic

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019