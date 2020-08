Experimentieren für Kinder

In Zusammenarbeit mit der Klima-Agentur KliBA veranstaltet die Gemeindebücherei Heddesheim am Mittwoch, 9. September, eine Experimentierstunde für Kinder ab sechs Jahren. An verschiedenen Stationen können die Teilnehmer unter anderem ein Wasser- und Windrad oder sogar eine kleine Biogasanlage bauen. Auch Solarzellen stehen zum Testen zur Verfügung. Eine Klima-Expertin erklärt, welche Möglichkeiten zur Energieerzeugung es zukünftig gibt, wobei der Schwerpunkt auf den erneuerbaren Energien liegt. Beim Experimentieren können die Kinder selbst Energie durch Sonne, Wind oder Wasser erzeugen.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und dauert gut zwei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Bücherei, Tel. 06203/10 12 39 oder per Mail: buecherei@heddesheim.de. Mitzubringen sind ein Mund-Nasenschutz und nach Möglichkeit leere eine Klopapier- oder Küchenrolle sowie zwei leere Teelicht-Hüllen. red/agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020