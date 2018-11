Exponate aus Sammlung Ella Reinhard

Am Sonntag, 18. November, eröffnet die IG Heimatgeschichte Heddesheim eine neue Ausstellung in ihren Räumen im Alten Rathaus. Gezeigt werden Stücke aus der Sammlung von Ella Reinhard. Die 2008 verstorbene Heddesheimerin hinterließ „Schätze für ein ganzes Museum“, wie der „MM“ in einem Bericht titelte, der 2014 im Zusammenhang mit der IG-Ausstellung „Wohnen anno 1900“ entstand.

Ella Reinhards Tochter Christa Huber hat diese Schätze der IG Heimatgeschichte zur Verfügung gestellt, erklärt Koordinatorin Edith Sollich. „Die Kisten stehen jetzt bei uns im Alten Rathaus, alles ist sorgfältig aufgelistet, verpackt und nummeriert“, berichtet sie dankbar. „Das ist so viel, dass es für mindestens vier Themen reicht“, schätzt Sollich. Eröffnet wird die Ausstellung „Sammlung der Ella Reinhard“ mit dem Bereich „Christliches Leben – Weihnachten“.

Vielfältige Weihnachtsdekoration

Bis Ende Januar zeigt die IG neben Gesangbüchern, Heiligenfiguren und -bildern sowie Kreuzen unter anderem vielfältige Weihnachtsdekoration aus dem Fundus der leidenschaftlichen Sammlerin. Zum Frühjahr hin soll der Weihnachtsschmuck gegen österliche Dekorationen ausgetauscht werden, erklärt Sollich. Weitere Themen, die über den Sommer und Herbst folgen, könnten dann Handarbeiten oder auch Zeichnungen sein, denn Ella Reinhard war auch selbst sehr kreativ.

Die Idee, die Schätze aus der Privatsammlung zu zeigen, ist bei den Aktiven der IG Heimatgeschichte schon seit längerem in den Köpfen. „Schon vor zig Jahren hat sich Michael Schmidt mit Ella Reinhard darüber unterhalten und gesagt, es wäre doch schön, wenn wir das alles mal in einer Ausstellung zeigen könnten“, erinnert sich Edith Sollich an eine Aussage des vor vier Jahren verstorbenen Heimatautors und ergänzt: „Auch Ella Reinhard hatte sich das gewünscht.“ Nun soll dieser Wunsch in Erfüllung gehen.

Eintritt frei

Nach der Eröffnung ist die Ausstellung jeweils sonntags am 25. November, 2., 9. und 16. Dezember sowie am 6. und 27. Januar jeweils von 14 bis 17 Uhr im Alten Rathaus geöffnet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. agö

