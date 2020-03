Fälle von Vandalismus häufen sich

Der Jugendplatz der Gemeinde liegt mehr oder weniger in Schutt und Asche: Wie berichtet, ist der Treffpunkt am Badeseerundweg in Heddesheim am späten Abend des 29. Februar abgebrannt. „Da ist nicht mehr viel zu retten“, sagte Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Polizei habe vor Ort Brandbeschleuniger feststellen können. Daher müsse man derzeit davon ausgehen, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelte.

„Müssen offen diskutieren“

Einen raschen Wiederaufbau wird es vermutlich nicht geben, wie der Bürgermeister durchblicken ließ. Denn schon in der Vergangenheit habe es an dem Treffpunkt Probleme gegeben. „Wir hatten dort dauerhaft starken Vandalismusdruck und immer wieder starke Verschmutzungen“, sagte er. Den Schaden jedes Mal wieder zu beheben, habe die Gemeinde stark gefordert. Daher müsse nun zunächst „in aller Offenheit“ über das Problem und das weitere Vorgehen gesprochen und auch mit den Jugendvertretern diskutiert werden. Auf deren Initiative geht der vor zweieinhalb Jahren errichtete Treffpunkt hinter dem Reitverein zurück.

Diskutiert werden müsse auch, weil der jüngste Brand nicht der einzige Fall von mutwilliger Zerstörung sei, der die Gemeinde derzeit beschäftigt. Denn nicht nur am Jugendplatz hatte es – schon vor dem Feuer – mehrere unschöne Vorfälle gegeben, wie Kessler berichtete: „Wir haben leider eine Häufung von Vandalismus und mutwilliger Zerstörung von Gemeindeeigentum.“

Bäume zerstört

In den vergangenen Wochen sei die Feuerwehr des Öfteren wegen brennender Mülleimer gerufen worden, zuletzt ans Bürgerhaus. Am Dorfplatz hätten Unbekannte zudem Pflanzen aus Kübeln gerissen und diese mit Farbe beschmiert.

Auch verschiedene Bäume im Gemeindegebiet seien beschädigt worden, darunter gespendete am Badeseerundweg. Teilweise seien die Bäume völlig zerstört.

„Wir werden das Gespräch mit der Polizei suchen“, kündigte Kessler an. Ziel sei, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren: Bürger sollten die Gemeinde oder die Polizei informieren, wenn sie Zeugen solcher Vorfälle werden oder Hinweise geben können.

