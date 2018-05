Fahrraddiebstähle bleiben Thema

Anzeige

Weniger Wohnungseinbrüche

Im Bereich der Wohnungseinbrüche jedenfalls vermeldet die Polizei dank ähnlicher Maßnahmen Erfolge. Wie Oechsler darlegt, sank die Zahl dieser Taten in Heddesheim im vergangenen Jahr von 20 auf elf Fälle und damit um 45 Prozent. Im gesamten Bereich des Polizeireviers betrug die Abnahme immerhin noch 7,5 Prozent (von 123 auf 112). Dazu beigetragen haben laut Oechsler vermehrte Streifen – im Auto oder zu Fuß –, teils unterstützt von Kollegen des landesweit tätigen „Polizeipräsidiums Einsatz“.

„Durch die Kontrollaktionen werden auch andere Deliktfelder mit bedient“, sieht Oechsler einen positiven Zusatzeffekt. Heißt: Polizeipräsenz kann neben den Einbrüchen auch andere Straftaten verhindern. Aber eben nicht alle. So haben etwa Sachbeschädigungen an Pkw im vergangenen Jahr auffallend zugenommen. Zählte die Polizei 2016 noch 26 Fälle, waren es im vergangenen Jahr 20 mehr. Ein Kratzer im Lack, eine eingeschlagene Scheibe: „Diese Taten passieren innerhalb von Sekunden“, erklärt Oechsler, warum die Abschreckung durch vermehrte Streifenfahrten hier an Grenzen stößt. Die große Steigerung lasse sich – ähnlich wie bei den Fahrraddiebstählen – größtenteils mit einem ermittelten Serientäter erklären, dem die Polizei mindestens acht der Fälle zuschreibt.

Die Aufklärungsquote bei der Straßenkriminalität, zu der neben zerkratzten oder aufgebrochenen Autos auch Fahrraddiebstähle gehören, ist trotz solcher Ermittlungserfolge mit 13 Prozent vergleichsweise niedrig. Das gilt für das gesamte Gebiet des Polizeipräsidiums Mannheim. Sprich: Fast neun von zehn Fällen bleiben ungeklärt. Betrachtet man jedoch alle Straftaten insgesamt, konnten Oechsler und seine Kollegen in Heddesheim 40,1 Prozent aufklären. Bei den Wohnungseinbrüchen waren es etwas weniger, bei den Rauschgiftdelikten dafür stolze 100 Prozent. Deren absolute Zahl lag mit 16 freilich auch nicht hoch (Mannheim: 3072).

Die Rauschgiftkriminalität zeigt zugleich die Tücken der Statistik auf: So ist die Zahl dieser Delikte in Heddesheim gegenüber dem Vorjahr zwar um fast die Hälfte gesunken. Allerdings war der Wert von 2016 mit 27 auch ungewöhnlich hoch. Wie der Revierleiter erklärt, war seinerzeit ein Drogenhändler im Ort aktiv. Er sei ermittelt und angezeigt worden. „Jetzt liegen wir wieder auf dem Fünf-Jahres-Schnitt“, so Oechsler.

