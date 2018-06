Anzeige

Der Verein der Schlossparkfreunde lädt am 21. Juli zur Fahrt in den Palmengarten nach Frankfurt. Abfahrt ist um 8 Uhr per Bus vom Schlosspark Neckarhausen. Der Palmengarten entstand im Jahr 1869. In der Auf 22 Hektar großen Parkanlage und den Gewächshäusern können die Besucher die Flora verschiedenster Klimazonen erleben. Um im Palmengarten die Strecken zwischen den einzelnen Häusern und Gärten zu verkürzen, kann der auf Schienen verlaufende Palmen-Express genutzt werden. Verschiedene Restaurants und Cafés bieten die Möglichkeit für eine Stärkung.

Staatspark Fürstenlager

Im Anschluss an die eigenständige Erkundung des Palmengartens geht die Exkursion bei einer Führung im Staatspark Fürstenlager in Bensheim-Auerbach weiter. Es werden zweckmäßige Kleidung beziehungsweise rutschfestes, stabiles Schuhwerk empfohlen. Den Abschluss der Exkursion bildet ein Abendessen im Restaurtant „Blauer Aff“ in Bensheim, danach ist die Rückfahrt nach Neckarhausen vorgesehen. Voraussichtliche Ankunft: 21 Uhr.

Die Teilnahme kostet 30 Euro und enthält Busfahrt, Besuch im Palmengarten sowie Führung im Staatspark. Verbindliche Anmeldungen per Vorkasse/Überweisung an: VR Bank Rhein-Neckar eG, IBAN: DE77 6709 0000 0021 6102 08. Verwendungszweck „Exkursion 2018“ und Namen. red