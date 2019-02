Fahrt nach Baden-Baden

Am Donnerstag, 21. März, gestaltet die Volkshochschule (VHS) Heddesheim in Zusammenarbeit mit der VHS Schriesheim einen Kulturtag: Die Tour beginnt mit einer Führung durch die Altstadt von Baden-Baden. Dabei lernen die Teilnehmer die Geschichte und Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen, einschließlich des weltberühmten Casinos. Nach der Mittagspause steht eine Führung im Museum Frieder Burda auf dem Programm. Dort findet die Sonderausstellung „Die Brücke 1905 – 1914“ statt. Anschließend ist Zeit zur freien Erkundung von Museum oder Stadt. Abfahrt ist um 7.45 Uhr auf dem Festplatz in Schriesheim und in Heddesheim um 810 Uhr am Friedhof. Die Rückkehr ist gegen 19 Uhr geplant. Die Teilnehmergebühr beträgt 55 Euro. Anmeldungen unter Telefon 06203/10 12 67, per Mail an vhs@heddesheim.de oder über www.vhs-heddesheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019