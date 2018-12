Mitte Juli 2019 feiern die Gemeinde Heddesheim und der Kanton Nogent-le-Roi das 45-jährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft. Die Feierlichkeiten werden von Freitag, 12. Juli 2019 bis Sonntag beziehungsweise Montag, 14./15. Juli in Nogent-le-Roi stattfinden. Die französischen Partner haben bereits eine offizielle Einladung für rund 130 Personen, die in der Partnerschaft aktiv sind, ausgesprochen.

Daneben möchte die Gemeinde Heddesheim weiteren Bürgern, die dem Partnerschaftsgedanken aufgeschlossen gegenüberstehen, Gelegenheit zur Teilnahme geben. „Wir denken dabei vor allem an diejenigen, die in der Vergangenheit französische Gäste aufgenommen haben“, teilt die Verwaltung mit.

Anmelden bis 21. Januar

Für die Fahrt nach Frankreich stellt die Gemeinde zwei Reisebusse bereit. Geplant ist, dass einer am Sonntag, der andere am Montag zurückfährt. Für die Busfahrt wird pro Person ein Kostenbeitrag in Höhe von 25 Euro fällig. Interessenten können sich bis spätestens 21. Januar 2019 anmelden, ein entsprechendes Formular kann auf der Internetseite der Gemeinde unter der Adresse www.heddesheim.de heruntergeladen werden.

Anmeldungen nimmt die Hauptverwaltung, Fritz-Kessler-Platz entgegen. Fragen beantwortet Rathaus-Mitarbeiterin Jasmin Hohmann nach E-Mail an: jasmin.hohmann@heddesheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06203/10 12 78. red

Info: Weitere Informationen unter www.heddesheim.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018