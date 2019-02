Fasnachtsdienstag geschlossen

Wenn die Narren am „Schmutzigen Donnerstag“ das Heddesheimer Rathaus gestürmt haben, bleibt das natürlich nicht folgenlos. Am Fasnachtsdienstag, 5. März, ruht der Betrieb daher in folgenden Einrichtungen: Bauhof, Bürgermeisteramt, Bücherei, Bürgerhaus, Feuerwehrgerätehaus, Hallenbad, Jugendhaus Just, Kommunaler Kindergarten, Nordbadenhalle 1 und Nordbadenhalle 2, Schulturnhallen, Scheunengalerie – Café & Seniorentreff. Lediglich auf der Kunsteisbahn im Sportzentrum findet von 9.30 Uhr bis 18 Uhr der übliche Eislaufbetrieb statt, teilt die Gemeinde mit. Die Volkshochschule ist ohnehin in den Fasnachtsferien von Montag, 4. März, bis Freitag, 8. März, geschlossen. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019