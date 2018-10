Fast 50 Jahre die Kerwe versüßt

Drei Kerweplätze kennt das Wormser Ehepaar Hans-Walter und Monika Müller in Heddesheim. „Schon mein Vater hat hier Süßigkeiten verkauft“, erzählt der Rheinhesse und schwärmte vom angenehmen Publikum in Heddesheim. „Vor 49 Jahren haben wir geheiratet, und da hat uns mein Vater den Stand übergeben“, erzählt der Händler. Der 70-Jährige erinnert sich an den Kerweplatz am Rathaus: „Hier stand einst die Tabakwaage.“ Auch auf dem Hirschplatz verkaufte er seine Erzeugnisse.

Zahlreiche Leckereien stellen er und seine Frau täglich selbst her. „Gebrannte Mandeln und Popcorn schmecken frisch am besten“, weiß der Fachmann. Gut gehen die verschiedenen Sorten Schokoküsse sowie die beschrifteten Lebkuchenherzen. „Hier in Heddesheim hatten wir immer einen guten Zuspruch, das Geschäft lief gut“, so Müller. „Es waren immer angenehme Kerwetage, damals wie heute“, sagen die Müllers. In diesem Jahr freute sich das Ehepaar über die vielen Besucher. „Das war spürbar und gut anzusehen, wenn der Platz gefüllt war“, meint Hans-Walter Müller und ergänzt: „So lange Jahre waren wir noch nicht in einer Ortschaft. Und das ununterbrochen.“

Positiv äußert er sich über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Wenn irgendetwas fehlt, wird mir geholfen“, sagt der Süßwarenhändler und erwähnt Hans-Georg Bierreth, der als Elektriker oftmals in seiner Freizeit helfen musste. Schausteller Joachim Schmidt, der seit 31 Jahren für seine Kollegen die Bestückung des Kerweplatzes organisiert, lobt die Rückkehr in die Ortsmitte. „Bis 22 Uhr hatten wir auf dem Platz am Badesee nie Kundschaft. Dazu kommt das optimale Kerwewetter“, stellt Schmidt zufrieden fest und äußert sich begeistert über das Ambiente auf dem Kerweplatz: „Die Bäume, dazwischen die Lichterketten, einfach eine tolle Lösung.“

Bürgermeister Michael Kessler dankt den Müllers für ihre Treue zu Heddesheim und hofft auf eine Fortsetzung. Zum Dank überreicht er ein Lebkuchenherz: „Ihr habt so lange die Heddesheimer mit Süßigkeiten begeistert, das ist einmalig.“ diko

