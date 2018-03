Fast alles für den Einzug bereit

Anzeige

Die Rechnung ging nicht nur angesichts des zügigen Bauablaufs auf. Auch der Kostenrahmen von 1,7 Millionen Euro konnte trotz der derzeitigen Auslastung vieler Handwerksbetriebe gehalten werden. „Ein guter Preis“, wie Kessler fand – gerade im Vergleich zu den Unterbringungs-Projekten in anderen Kommunen. „Wir haben eine nachhaltige Lösung und eine gute Mischung an Wohnformen in der Gemeinde“, betonte der Bürgermeister.

Das Gebäude könne schließlich über viele Jahre als Unterkunft für Menschen in Not genutzt werden – auch dann noch, wenn es anstelle von Flüchtlingen andere sein werden, die dringend ein Dach über dem Kopf brauchen.

Was den Standort betrifft, zeigte sich der Bürgermeister ebenfalls überzeugt, dass der Gemeinderat aus den möglichen Alternativen die richtige gewählt hat: „Das Gebäude passt hierher, auch architektonisch.“

Bei einem kleinen Rundgang durch das dreistöckige Haus mit seinen neun Wohnungen konnten sich die Gemeinderäte gestern einen ersten Eindruck verschaffen. „Gut gelungen“, lautete durchweg der Tenor. Die Wände in den Bädern und über den einfach gehaltenen Küchenzeilen wurden weiß gekachelt, auf den Böden aller Wohnräume sowie im Treppenhaus liegen durchgehend graue Platten. Darunter verbirgt sich eine Fußbodenheizung, die mit Gas betrieben wird.

Anfang mit zwei Familien

„Das ist schön geworden“, fand auch Barbara Weickel, die als Integrationsmanagerin der Gemeinde jene Menschen betreut, die in dem neuen Gebäude künftig ein- und ausgehen. Bis es so weit ist, wird es allerdings noch ein bisschen dauern. „Wir wollen in den nächsten Wochen zunächst das Außengelände komplett fertigstellen“, erklärte Kessler.

Als Erstes sollen dann im Erdgeschoss zwei Familien einziehen, die derzeit in anderen Wohnungen der Gemeinde untergebracht sind. Die weitere Belegung der Unterkunft sei derzeit jedoch noch offen. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises teilt den Kommunen die Flüchtlinge zu. „Es werden sicher nicht nur Familien darunter sein“, prognostizierte Bürgermeister Kessler gestern, dass sich wohl auch Einzelpersonen einige der Wohnungen teilen werden. In ein paar Wochen weiß man es genauer.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.03.2018