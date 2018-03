Ferien-Camps schon fast ausgebucht

Anzeige

Mit ihren Feriencamps hat die Interessengemeinschaft Sport Heddesheim (IGSH) bereits erfolgreiche Angebote etabliert. Wie Florian Riegler, Leiter des IGSH-Servicebüros, gestern sagte, sind diese auch für 2018 geplant. Zu den Camps im Sommer und in den Pfingstferien kommt neu eines in den Osterferien. Zur Freude der Organisatoren, allerdings zum Leidwesen aller Spätentschlossenen, sei die Nachfrage „extrem hoch“: Sowohl das Oster- als auch das Sommer-Camp sind bereits ausgebucht. Wer sich einen der wenigen verbliebenen Plätze an Pfingsten (22. Mai bis 25. Mai) sichern will, sollte also nicht mehr lange zögern.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und beinhaltet neben vielfältigen sportlichen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Vereinen eine Ganztagesbetreuung von 8.30 Uhr bis 17 Uhr, sowie die Verpflegung mit Essen und Getränken. Außerdem erhält jedes Kind ein T-Shirt. Der Preis für das Pfingstcamp beträgt 100 Euro für Mitglieder in den IGSH-Vereinen und 120 für Nicht-Mitglieder. Geschwisterkinder zahlen jeweils zehn Euro weniger.

Sportwoche für Erstklässler

Neben den Camps, die in Zusammenarbeit mit den Vereinen durchgeführt werden, will die IGSH auch neue eigene Angebote ins Leben rufen. So ist für die erste Schulwoche nach den Sommerferien eine „Erstklässler-Sportwoche“ als Halbtags-Angebot geplant, und im Herbst soll es einen Familiensporttag geben.