Festliche und fetzige Bläserklänge

Am Sonntag, 4. März findet um 18 Uhr ein besonderes Konzert des Bläserkreises der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg in der evangelischen Kirche Heddesheim statt. Auf dem Programm stehen festliche und fetzige Werke, die klanggewaltig und schmissig vorgetragen werden. Stücke von Jean-Philippe Rameau, Michael Schütz, Dieter Wendel, Bobby McFerrin, Peter Maffay und anderen Künstlern sind zu hören. Die 30 Mitglieder des Ensembles und ihre Leiter Armin Schaefer und Stefan Hübsch freuen sich auf regen Besuch. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende zugunsten des Bläserkreises erbeten. diko