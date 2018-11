Fetzen fliegen – Tränen fließen

Das Theaterstück „Alles über Liebe“ schrieb Stephan Eckel 2010 und wurde als bitterböse, freche Komödie angekündigt. Es handelt sich aber um ein Beziehungsstück, also aus dem prallen Leben gegriffen. Da wurde manches übertrieben, einiges aber genau auf den Punkt getroffen, sogar Lösungen angeboten. Was tun Paare, wenn sie gar nicht mehr weiterwissen, sie machen eine Paartherapie in der Hoffnung, da wird das angeknackste Liebesleben wieder gekittet. Doch bis dahin kann es ein hartes Stück Arbeit und ein langer Weg sein.

Zunächst wird mit Klischees gespielt, gegenseitig Vorwürfe gemacht, ernst und heiter das bisherige Leben betrachtet. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, wo war der Anfang, wie hat es sich soweit hochschaukeln können? Die Besetzung war sehr gut ausgewählt. Giovanni Arvaneh ist ausgebildeter Schauspieler, Sänger und Tänzer. Renan Demirkan studierte Wirtschaftswissenschaften und Polotologie, kam per Zufall zur Schauspielerei. Beide Künstler, Arvaneh und Demirkan, haben mehrere Rollen im TV gespielt und fühlen sich auch auf der Bühne wohl.

Gegenseitige Vorwürfe

Tanja Schuhmann trat bereits in Heddesheim auf. Sie ist Bambi- Siegerin und wurde schon mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. In zahlreichen Musicals hat sie Erfahrungen gesammelt, eine wahre Allrounderin vor der Kamera und auf den bundesdeutschen Bühnen.

Eine Couch, ein Sessel und ein kleiner Tisch, mehr an Dekoration bedurfte das Stück nicht. Das drei Personenstück ist lebhaft, zuweilen hormongesteuert, kurzweilig und zeigt ganz deutlich die Charaktere der Protagonisten. Anna (Tanja Schumann) und Gatte Carlos (Giovanni Arvaneh) sitzen auf der Couch bei der Therapeutin. Die Körpersprache, beide verschränken die Arme auf der Brust, zeigt, wie weit sie sich seelisch entfernt haben. Gefühlsfeuerwerke brechen aus. Die Therapeutin Edeltraud (Renan Demirkan) wirkt nicht, als könne sie die Probleme lösen. Ihre Bewegungsabläufe begeisterten die Zuschauer im Bürgerhaus.

Das unglückliche Paar sparte nicht mit gegenseitigen Vorwürfen. Da flogen die Fetzen und flossen Tränen, wenn sich Anna und Carlos die vergnüglichen Episoden vor die Füße warfen. Da kamen absurde Alltagsgeschichten, Aggressionen, wie bei der Mutter-Kind-Tanzgruppe, aufs Tapet. Die Zwänge bei Kindergartenfesten und die Angst den Arbeitsplatz zu verlieren, wurden hochgekocht. Probleme, die verschwiegen oder verschleiert wurden, kamen zu Tage. Natürlich bekam auch – wie fast immer – die ungeliebte Schwiegermutter ihr Fett ab. Lebhaft besprochen wurde das Wettrülpsen oder die Fürze anzünden. „Für die Kinder gibt es wichtigeres zu lernen“, meinte Mutter Anna, die sich unverstanden und beschissen fühlt. Ihr Ehemann Carlos ist vom Stress im Berufsleben aufgefressen. Sie reden nur noch über belanglose Nichtigkeiten.

„Ihr müsst mehr miteinander reden, über die wichtigen Dinge des Lebens reden“, so die Therapeutin und bewies selbst, wie schwierig das ist. Es war eine therapeutische Komödie von Format. Das Publikum war begeistert von dem gelungenen Auftritt – der langanhaltende Schlussapplaus hat dies bewiesen.

