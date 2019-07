Feuerwerk entzückt Gäste bei Partnerschaftsjubiläum

So ein Spektakel hatten die Heddesheimer im Schlosspark von Nogent-le-Roi nicht erwartet. Es war der Höhepunkt ihres Besuchs anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit dem französischen Kanton. Ein nicht enden wollender Wirbel aus Farben und Formen am Himmel entzückte mehrere tausend Zuschauer. Schon sehenswert war die Kolonne von Gastgebern und Gästen, die mit Leuchtstäben ausgestattet den Weg vom Gymnasium Georges Pompidou zum Schlosspark zurücklegten. Angeführt wurden sie von der spanischen Band Gaitas aus Salas, der spanischen Partnerstadt der Franzosen. Mit ihren Dudelsäcken und Trommeln waren sie ideale Begleiter. Bereits in der Sporthalle kamen sie bestens an.

Das galt auch für die Band Jazzlight der Heddesheimer Musikschule, die von französischen Musikern unterstützt wurde und mit ihrem Leiter Olaf Schönborn gefeiert wurden. „Come together“ war der passende Titel, der lauthals von den französischen und deutschen Teilnehmern mitgesungen wurde. Ein deutsch-französischer Chor trug ebenfalls mit einem Musical-Medley zum Gelingen des Abends bei, wie die jungen französischen Tänzerinnen sowie eine Westerngruppe.

Die Besucher wurden mit zahlreichen Bildern aus den Begegnungen der 45-jährigen Jumelage erfreut. Gewohnt lecker auch die Gaumenfreuden in Form eines Buffets und feinen Tropfen. Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler stellte fest: „Die Partnerschaft lebt von den Menschen, die sie leben“. Von seinem französischen Kollegen Jean-Paul Mallet erhielt er als Erinnerungen an die „Tour de Jumelage“ von Heddesheim nach Nogent-le-Roi, ein Trikot und eine Mütze.

Bereits am Nachmittag überreichte Kessler seinerseits drei Parkbänke für den Schlosspark und am Abend einen kleinen Stammtisch in Form eines Benzinfasses nebst Bier vom Fass. Kessler dankte Mallet für seinen Einsatz für die Jumelage und bedauerte, dass sein Kollege im nächsten Jahr ausscheidet: „Wir haben gut 20 Jahre hervorragend zusammengearbeitet.“ Mallet meinte: „Die Treffen waren bereichernd.“ Das Publikum dankte ihm mit Applaus im Stehen.

In der Halle konnten die Besucher Arbeiten von Heddesheimer Schülern bewundern. Die Klasse 2b der Hans-Thoma Grundschule von Lehrerin Birgit Klemm hatte sich des Themas „Meine Zukunft in 45 Jahren“ angenommen. Die 8. Klasse der Karl-Drais-Schule von Silke Warnke hatte dies in Form von Collagen aufgegriffen. Im „Bauernhof“ des Schlosses in Nogent-le-Roi stellte eine französische und deutsche Künstlergruppe unter dem Titel „MET-ART-Morphose“ aus. Von Heddesheimer Künstlern waren Arbeiten von Friedel Wagener, Melanie Gerstner, Klaus Schneider, Bernd Gerstner und Roland Schmitt zusehen. „Vor zehn Jahren begann die künstlerische Zusammenarbeit. Sie trägt reiche Früchte“, stellte Jean-Paul Mallet fest. Bei Freunden in Faverolles erlebten Heddesheimer aus Anlass des Nationalfeiertages ein Picknick vor dem Rathaus. Christel Spilger zeigte sich von der Herzlichkeit des Feierns begeistert. Kessler lobte die großartige Organisation: „Es war ein tolles Jubiläumswochenende, für das wir dankbar sind. Wir alle werden uns noch sehr lange daran erinnern“. diko

