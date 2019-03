Figurentheater für Kinder

Auf Einladung der Gemeindebücherei Heddesheim gastiert das Figurentheater Winter am Dienstag, 26. März, im Bürgerhaus „Pflug“. „Eine Handvoll Drachenfeuer“ heißt das Stück für Kinder ab vier Jahren. Beginn ist um 15 Uhr.

Zum Inhalt: Es war einmal ein Land, da lebte ein Drache. Doch weil die Menschen ihn irgendwann vergessen, kriecht er tief in seine Drachenhöhle und behält sein Drachenfeuer für sich. Seitdem ist es kalt geworden. Die Bewohner ziehen ihre Mützen so tief ins Gesicht, dass sie einander kaum noch wahrnehmen. Doch je mehr sie sich einhüllen, desto kälter wird es. Am allerkältesten ist es bei der Prinzessin Misunde, denn sie wohnt ganz allein in ihren großen Hallen. Eines Tages beschließt Milan, das Drachenfeuer zurück zu holen, damit die Prinzessin nicht mehr friert. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von drei Euro für Kinder und 4,50 Euro für Erwachsene in der Gemeindebücherei Heddesheim, Telefon 06203/10 12 39. red

