Film über Demenz

Das elfte Europäische Filmfestival der Generationen gastiert aktuell und noch bis zum 20. Oktober in der Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Gemeinde Heddesheim nehmen die Scheunengalerie – Café und Seniorentreff – sowie das Jugendhaus „Just“ daran teil. Am Freitag, 9. Oktober, zeigen sie im Bürgerhaus den Film „Romys Salon“. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Getränke werden angeboten. Nach der Vorführung findet ein Publikumsgespräch statt. Die Veranstaltung wird moderiert von Yan Bréhéret und Michael Holler. Beata Klusz von der Kirchlichen Sozialstation Unterer Neckar begleitet das Gespräch nach dem Film als Expertin vom Fach. „Romys Salon“ wurde 2019 in den Niederlanden gedrehten (Regie: Mischa Kamp) und thematisiert die Beziehung der Schülerin Romy zu ihrer Oma Stine, die einen Friseursalon betreibt und an Demenz erkrankt.

„Eine warmherzige Oma-Enkelin-Geschichte über Demenz und die Sorge und Mitverantwortung zwischen den Generationen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Entsprechend der aktuellen Vorgaben werden Besucher gebeten, den Abstand zu wahren. Das Tragen einer Mund-Nasenmaske wird empfohlen.

