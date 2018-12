Fitness, Entspannung und mehr

Wer die Programmhefte der Volkshochschule (VHS) Heddesheim kennt, merkt gleich: Das aktuelle ist dicker als sonst. „Wir haben einige Kurse neu mit drin“, bestätigt VHS-Leiter Friedrich Graser. Einmal mehr haben er und seine Mitarbeiterin Annelie Kreis dabei Anregungen aus der Bevölkerung umgesetzt.

Als Beispiel nennt Graser das Angebot „Trimm-Dich-fit!“. Bei der großen Veranstaltung Kunst am See im September, als auch der Heddesheimer Fitnesscoach Holger Meier sein „Trimm-dich Buch“ vorstellte, hatten einige Besucher Graser auf die Idee angesprochen, das Training an den Geräten am Badeseeweg als Kurs anzubieten. „Ich habe Holger Meier noch an Ort und Stelle gefragt, und er hat spontan zugesagt“, freut sich Graser auf das neue Angebot. „Ich denke, das wird gut angenommen“, schätzt er und hofft auf gutes Wetter für den Freiluft-Kurs. „Trimm-Dich-fit!“ mit Coach Meier findet an vier Abenden (Start 17.30 Uhr) ab 18. März sowie ein zweites Mal ab 30. April auf dem Trimm-Dich-Pfad am Badesee statt. Vorkenntnisse sind keine nötig.

In den großen Komplex „Gesundheit“ fällt auch der neue Kurs „Meditation für Einsteiger“, wie Graser erklärt. Die Anregung zu diesem Angebot sei aus dem VHS-Beirat gekommen, berichtet er. Den Kurs wird der zertifizierte Meditationsleiter und Entspannungstrainer Mario Münzer an jeweils acht Abenden ab 22. Januar beziehungsweise 7. Mai im Bürgerhaus leiten. Vom Dozenten selbst kam laut Graser der Vorschlag für das Programm „Selbstschutztraining für Frauen“. Tae Kwon Do-Sportler Norbert Conrad (2. Dan) vermittelt dabei an zehn Abenden ab 24. Januar realitätsnahe und effektive Techniken zum Selbstschutz.

„Immer wieder werden wir außerdem nach weiteren Angeboten für Kinder gefragt“, berichtet der VHS-Leiter. Zuletzt wurde deswegen ein Zumba-Kurs für Kinder ins Programm aufgenommen. Eine weitere Anregung würde der 69-Jährige ebenfalls gern umsetzen: ein Kurs in Medienkompetenz für Kinder. „Da ist Bedarf da“, weiß er aus verschiedenen Gesprächen. Aktuell sucht er nach einem Kursleiter, der jungen Internetnutzern nahebringen möchte, worauf beim Umgang mit WhatsApp, Instagram und Co. zu achten ist – und welche Daten man besser nicht leichtfertig in den Sozialen Medien teilen sollte.

Eine Rückmeldung aus den PC-Kursen schlägt sich ebenfalls im neuen Programm nieder, wie Graser ausführt. Weil nämlich Teilnehmer oft mit sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen am Start sind, können Einsteiger am Notebook künftig Einzelunterricht buchen. „Es können sich auch zwei gemeinsam einen Kurs teilen, wenn sie auf dem gleichen Stand sind“, ergänzt der VHS-Leiter.

Es gibt mehrere Termine ab Mitte März. „Die Teilnehmer können ihr eigenes Gerät mitbringen, weil wir jetzt Internetzugang im Bürgerhaus haben“, freut er sich über eine weitere Verbesserung. An den Bedarf angepasst hat die VHS auch den Bereich Sprachkurse. „Wir bieten wieder einen Englischkurs für Anfänger an“, kündigt Graser an. Ein solcher Kurs in Französisch sei vor einigen Semestern auf riesige Resonanz gestoßen.

Einen Testballon startet die Volkshochschule bei den Exkursionen: Obwohl fast vor der Haustür gelegen, führt am 4. April eine Fahrt in die Kunsthalle Mannheim. Auch dies sei verschiedentlich gewünscht worden. Weitere Ausflüge führen nach Baden-Baden, Rüdesheim, Ludwigsburg sowie – mit der Seniorenbegegnungsstätte Scheunengalerie – nach Mainz ins ZDF-Studio, nach Bad Bergzabern und Bad Ems. Einen Vorgeschmack auf das noch breitere Angebot, das die verstärkte Kooperation mit benachbarten Volkshochschulen bringen soll, enthält das neue Programm ebenfalls. So findet der bildungshungrige Bürger je zwei Ausflüge der VHS Dossenheim und Ladenburg/Ilvesheim im Heddesheimer Heft.

Bei der Anmeldung gilt – wie im vergangenen Semester: Zunächst kommen jene zum Zug, die sich am ersten Anmeldetag, 7. Januar, 15 bis 18 Uhr, persönlich melden. Anmeldungen, die vor diesem Tag – per Mail oder Post – eingehen, gelten als gleichzeitig eingetroffen. Reichen die Plätze nicht, entscheidet das Los.

