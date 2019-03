Flohmarkt für Kindersachen

Die Elternbeiräte der Heddesheimer Kindergärten veranstalten am Samstag, 16. März, einen Kindersachen-Flohmarkt in der Nordbadenhalle. Die Stände mit Kinderbekleidung, Spielzeug, Büchern, Sportausrüstung und vielem mehr sind von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl der Flohmarktbesucher ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Pommes, Würstchen und Kuchen – auch zum Mitnehmen. Der Flohmarkt-Erlös wird an den Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße gespendet. Dieser ermöglicht Kindern aus einkommensschwachen Familien in der Region, an Angeboten aus den Bereichen Bildung, Sport, Kultur und Freizeit teilzuhaben, wenn staatliche Leistungen nicht greifen oder nicht ausreichen. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.03.2019