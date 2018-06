Flucht nach Unfall

Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Donnerstag gegen 16.20 Uhr im Brunnenweg in Heddesheim ereignet hat. Nach dem Ermittlungsstand von gestern war ein bislang unbekannter Autofahrer im Brunnenweg in Richtung Daimlerstraße unterwegs und kam in Höhe der Hausnummer 1 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er prallte zunächst gegen eine Metallstange und anschließend gegen einen Stromverteilerkasten, welcher komplett zerstört wurde.

Eine Zeugin wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Der Unbekannte hatte sich jedoch vor Eintreffen der Kollegen bereits in Richtung Gewerbegebiet entfernt. Zu dem Verursacher ist bekannt, dass er einen weißen Kleinwagen, vermutlich einen Ford, mit dem Teilkennzeichen HD-JK fuhr. Auf der Fahrerseite ist vermutlich ein Schriftzug angebracht. Weiterhin müsste der Pkw durch die Kollision erheblich an der Beifahrerseite sowie am Kotflügel vorne rechts beschädigt worden sein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9305-0 oder dem Posten Heddesheim, 06203/41443, in Verbindung zu setzen. red/pol