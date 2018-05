Flurnamen bleiben weiterhin rätselhaft

Anzeige

Durch Spracheinflüsse verändert

Er verglich die Erkundung der Namen mit einem Kriminalfall. „Die Spurensicherung, Zeugenbefragung und auch die Beweisaufnahme sind ähnlich“, sagte er. Allerdings gebe es immer weniger aktive Landwirte, die Auskunft geben können. Auch die festgehaltenen Namen haben sich im Lauf der Jahrhunderte durch Spracheinflüsse verändert. „Die Namen haben Pest und Cholera überlebt, müssen aber zukünftig weiterbestehen“, forderte der Redner und schilderte damit seinen Antrieb.

Mit dem Landwirt Heinrich Heinz war der Wissenschaftler einen Tag in und um die Heddesheimer Gemarkung unterwegs. Anhand von qualitativ mangelhaften Tonaufnahmen während einer Autofahrt versuchte Löffelad, die Flurnamen zu ergründen. So erklärte Heinz, dass das Wort Lellebollem von Lehmboden stammt und im Becherbruch einst Lehm für die Herstellung von Ziegelsteinen abgebaut wurde. „Erbsewies“ ist das Stück, auf dem früher Erbsen geerntet wurden, soviel ist laut Heinz überliefert. Es war eine der wenigen Erklärungen, die unstrittig sind. Der Name „Harresberg“ ist hingegen verschieden deutbar. „Dort ist keine große Erhebung, also kein Berg. Vielleicht stammt er vom Namen eines ehemaligen Besitzers ab“, sagte Löffelad. Wo heute die „FUN Arena“ steht, war früher eine Wassergrube, die beim Bau des Badesees gefüllt wurde. Daraus könnte sich „Haresen“ ableiten lassen, aber auch dies ist nicht sicher. Der Name „Saumagen“ könnte durch die Geländeform entstanden sein, ebenso „Ponnekuche“ – wegen der Ähnlichkeit mit einem Pfannkuchen.

„So bleiben viele Namen rätselhaft und sollten wissenschaftlich erforscht werden“, meinte Löffelad, der diese Arbeiten gerne publizieren würde – wenn sich ein Auftraggeber findet, der dies auch finanziert. diko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.05.2018