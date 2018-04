Flurnamen von „Arschbacken“ bis „Weidig“

Anzeige

Der „Arschbacken“ hat es nicht in die offiziellen Karten geschafft. Man ahnt, weshalb. Mündlich überliefert ist der Name für ein Flurstück in Heddesheim aber dennoch, verrät Peter Löffelad. Der 58-jährige Sprachwissenschaftler aus Spraitbach im Ostalbkreis befasst sich seit Jahrzehnten mit der Erforschung der Flurnamen in Südwestdeutschland, seit 1994 im eigenen Forschungsinstitut. Die Daten trägt er für den Flurnamenatlas Baden-Württemberg zusammen. Unter anderem für Schriesheim hat er bereits ein Buch zum Thema veröffentlicht. So weit ist seine Erkundung von Heddesheim freilich längst nicht.

„Ich stehe da am Anfang“, sagt er im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“ und betont, dass es dementsprechend noch keine abschließende Deutung der offiziellen und überlieferten Flurnamen gebe. Dennoch ist spannend, was er unter anderem schon herausgefunden hat. Am kommenden Mittwoch, 25. April, wird er darüber im Rahmen eines Vortrags an der Volkshochschule berichten (19 Uhr, Bürgerhaus Pflug, Eintritt frei).

Mit Heinrich Heinz unterwegs

Für seine Forschung, so erklärt Löffelad, brauche er so genannte Gewährsleute vor Ort. Im Idealfall seien dies alteingesessene Personen aus einer über viele Generationen in der Gemeinde verwurzelten landwirtschaftlichen Familie. „Meistens sind das Männer“, erzählt er und lacht. Eine Nachfrage in Heddesheim brachte ihn mit Heinrich Heinz aus der Oberdorfstraße zusammen. In ihm fand er genau jenen auskunftsfreudigen Kenner der örtlichen Flur, den er für sein Projekt suchte. Einer, der die alten Namen auch in ihrer mundartlichen Sprechweise kennt – was für den Forscher bei der Deutung mitunter extrem wichtig ist.