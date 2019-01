Förderer der Kirchlichen Sozialstation sichern vielfältige Hilfsangebote

„Ich erinnere mich noch an die letzte Diakonissin im Amt der Gemeindeschwester. Es war Schwester Eleonore. Sie hat kleine und manchmal auch größere Wunden und Wehwehchen versorgt, aber auch Kranke gepflegt“, blickte Rolf Schneider bei der Versammlung der Evangelischen Gemeindepflege Heddesheim zurück in die 1960er Jahre.

Auf Schwester Eleonore folgte dann Helga Eisenschink, die erste und einzige Nichtdiakonissin in diesem Amt. Mit ihr und dem damaligen Heddesheimer Pfarrer Konrad Fischer wurde unter dem Vorsitz von Harry Wiesner der Anschluss an die Kirchliche Sozialstation Unterer Neckar vorbereitet und letztendlich durch den Kirchengemeinderat vollzogen. „Ähnlich wurde es bei den katholischen Schwestern und Brüdern gemacht, so dass Heddesheim als vierte Gemeinde fortan die Sozialstation mitgetragen hat“, berichtete Rolf Schneider, Vorsitzender der Gemeindepflege.

Zweite Wohnanlage im Ort

In dem Mittragen der Sozialstation sieht die evangelische Gemeindepflege heute auch ihre Hauptaufgabe, sie ist zum Förderverein der Sozialstation geworden. „Zusammen mit den Kirchengemeinden und den Gemeindepflegevereinen aus den Mitgliedsgemeinden tragen wir circa 40 000 Euro des Gesamtbudgets“, so Schneider weiter. „Die evangelische Gemeindepflege übernimmt davon rund 6000 Euro, indem wir auch den Beitrag der Kirchengemeinde übernehmen.“

In all den Jahren hat sich die Sozialstation immer erweitert und den Bedürfnissen der einzelnen Gemeinden angepasst. Zur ambulanten Pflege gehören heute ergänzende Angebote wie Hausnotruf, Alltagsbegleitung, hauswirtschaftlicher Dienst, Nachbarschaftshilfe, Dementen-Betreuung, Gesprächskreis pflegender Angehörige und betreute Seniorenanlagen. Schneider erinnerte an das zehnjährige Bestehen der betreuten Wohnanlage am Dorfplatz und freute sich über die Eröffnung einer weiteren im Neubaugebiet Mitten im Feld.

Er berichtete, dass die jahrelangen Verlustzonen verlassen wurden und kleine Gewinne es erlaubten, auch mal wieder etwas auf die hohe Kante zu legen oder Versäumtes aufzuarbeiten. Über die Sichtweise vieler Politiker ist Rolf Schneider allerdings verärgert. „Die ambulanten Pflegedienste sind da lange nicht so im Fokus, wie die Situation es erfordert.“ Zunehmend würden auch Dienste außerhalb der Pflege nachgefragt, führt er weiter aus und nannte etwa Hauswirtschaft, Nachbarschaftshilfe oder Alltagsbetreuung. „Hier sind wir für jede angebotene Hilfestellung dankbar.“

Doris Niedermayr präsentierte einen soliden Haushalt, die Kassenprüfer Willi Riedel und Eckardt Geisinger bestätigten einwandfreie Arbeit. Bei den Neuwahlen wurde die bisherige Vorstandschaft einstimmig wiedergewählt. diko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019