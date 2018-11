Förderverein mit neuem Vorstand

Der Förderverein der Hans-Thoma-Grundschule Heddesheim hat einen neuen Vorstand. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wählten die Anwesenden Ciamah Abkai (1. Vorsitz) und Sabrina Sura (2. Vorsitz) neu in das Vorstandsteam. Sie folgen auf Daniela Himmler und Kathrin Hamerla, denen Rektorin Dagmar Knispel für ihre engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren im Vorstand des Fördervereins dankte. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Nicole Meier und Kassenwartin Andrea Jäkel.

Der Förderverein unterstützt die pädagogische Arbeit der Schule auf vielfältige Weise, indem er etwa Mittel für die Beschaffung von zusätzlichem Unterrichtsmaterialien bereitstellt. Dazu führt er auch eigene Veranstaltungen durch oder übernimmt zum Beispiel – wie gerade wieder – beim Martinsumzug die Bewirtung mit Bratwurst, Getränken und Glühwein. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018