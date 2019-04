Formulierung in Einladung sorgt für Ärger

Novum bei der Jahreshauptversammlung des 1. Heddesheimer Karnevalvereins Hellesema Grumbe: Die Neuwahl des Vorsitzenden wurde auf Antrag von Ehrenpräsident Hans-Willi Keller nachträglich für ungültig erklärt und vertagt. Hintergrund: In der Einladung zur Versammlung stand als Tagesordnungspunkt: „Neuwahlen: 1. Vorsitzender und Schriftführer“ – mit dem Zusatz, Franz-Josef Mayer stehe nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung. Vor der Jahreshauptversammlung hatte er sich jedoch zum Weitermachen überreden lassen.

Keller kritisierte, dass der Zusatz gar nicht in der Einladung hätte stehen dürfen. „Der Satz lässt Manipulationen und Absprachen hinter den Kulissen stattfinden“, begründete er. „Der 1. Vorsitzende wird immer auf der Jahreshauptversammlung gesucht und gewählt.“ Weiter führte Keller aus, dass ein Rücktritt nur in der Versammlung möglich sei und nicht vorher.

Vorsitzender Mayer erklärte: „Ich bin zurückgetreten und habe die Vorstandschaft darüber informiert.“ Diese habe ihn jedoch überzeugen können, „mich nochmals zur Wahl zu stellen.“ Schriftführerin Sybille Mayer rechtfertigte die Einladung: Zu dem Zeitpunkt, als diese erstellt und verschickt wurde, habe sie die Information gehabt, dass der amtierende Vorsitzende nicht mehr kandidiere: „Dadurch sollte dem Verein die Möglichkeit gegeben werden, einen Nachfolger zu finden.“ Für zusätzliche Diskussionen sorgte, dass sich mit Henrik Fütterer ein Gegenkandidat bewarb – und die Abstimmung knapp mit einer Stimme Mehrheit gewann. Letztendlich wurde die Versammlung abgebrochen und die Wahl für ungültig erklärt.

Begonnen hatte der Abend, zu dem rund 40 Mitglieder in die Schmuckerbräustube gekommen waren, mit dem Bericht des Vorsitzenden. Mayer zählte unter anderem die Teilnahme am Neujahrsempfang der Gemeinde sowie die eigenen Veranstaltungen wie Prunksitzung, Kinderfasching, Schlagerparty, Heringsessen oder der Vorstellung des Prinzenpaares in der Jubiläumskampagne auf. Als weitere Aktivitäten nannte er die Teilnahme am Sommertagszug, an der Kerwe und am Weihnachtsmarkt. Er dankte allen Helfern und Sponsoren.

Kassier Ursula Mayer trug den Finanzbericht vor, die Kassenprüfer attestierten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Bei einer Enthaltung wurde der Vorstand entlastet.

Ehrenpräsident Keller berichtete aus dem Senatsbereich mit sieben Senatoren und zwei Ehrensenatoren. Aus dem Elferrat wurde unter anderem mitgeteilt, dass es neue Anwärter gibt. Jessica Mayer bilanzierte die Aktivitäten der Abteilung Garde, in der zurzeit 36 Tänzerinnen im Alter von drei bis 25 Jahren aktiv sind. Ihre Auftritte seien ein großer Erfolg gewesen. Da die Versammlung nach der Wahl abgebrochen wurde, entfiel die Beratung von Satzungsänderungen. Eine neue Sitzung ist jetzt für den 14. Mai einberufen. fase

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019