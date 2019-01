Fraktion vor Umbruch

Die Kommunalwahl im Mai wird im Heddesheimer Gemeinderat für einen kleinen Umbruch sorgen – so viel steht schon heute fest. Denn nicht nur in den Reihen der CDU treten einige langjährige Gemeinderäte ab. Auch die beiden Vertreter der FDP, Frank Hasselbring und Ingrid Kemmet (Bilder), werden nicht mehr kandidieren. Wenn der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 31. März, Organisatorisches rund um die Wahlen am 26. Mai festzurrt, stehen die beiden stattdessen auf der Vorschlagsliste für den Wahlausschuss.

Altersgründe hätten ihn dazu bewogen, nicht mehr anzutreten, erklärt Frank Hasselbring auf „MM“-Nachfrage: „Ich werde dieses Jahr 75 und wäre am Ende einer weiteren Wahlperiode 80. Man muss erkennen, wann man aufhören sollte.“ Seit 2004 brachte sich Hasselbring, zugleich Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes, am Ratstisch ein. „Ich habe es gern gemacht, es war eine hervorragende Zeit“, bilanziert er.

Seiner Kollegin Ingrid Kemmet, seit 2009 im Amt, geht es ganz ähnlich: „Es hat Spaß gemacht“, betont die 71-Jährige, die mehr Zeit für die Familie haben möchte, zu der immerhin sechs Enkelkinder zählen. Wann die Heddesheimer FDP ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl nominiert, soll Anfang kommender Woche festgelegt werden, informiert Hasselbring.

Bisher haben die CDU und die Grünen in Heddesheim ihre Gemeinderatskandidaten benannt. Für die CDU treten die langjährigen Ratsmitglieder Josef Doll (74), Ursula Brechtel (76) und Hans Siegel (71) nicht mehr an. In den Reihen der Grünen verzichtet Naturschützer Kurt Klemm (72) auf eine erneute Kandidatur. agö (BILDer: Martin Kemmet)

