Fraktionschef prophezeit Julia Philippi vier Amtszeiten

Im großen Saal des Heddesheimer Bürgerhauses schüttelt sie an diesem Abend viele Hände, begrüßt etliche Gäste mit Namen. „Hallo Julia“, grüßen einige zurück, man kennt sich eben. Julia Philippi, CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Weinheim, hat als langjährige Dossenheimer Gemeinderätin, Vize-Bürgermeisterin und Kreisrätin viele Parteifreunde, auch in den Nachbargemeinden ihres Wohnorts. Zum Jahresanfang übernahm sie als Nachrückerin in Stuttgart den Platz des Abgeordneten Georg Wacker, dem jetzigen Lotto-Chef.

„100 Tage im Mandat“ hat Philippi ihren Empfang im Heddesheimer Bürgerhaus überschrieben, zu dem sie mit Wolfgang Reinhart einen prominenten Gast eingeladen hat. Der Fraktionsvorsitzende im Landtag freut sich nach eigenem Bekunden besonders, mal wieder hier, in dieser Region zu sein: „Da schlägt mein Herz höher.“ Immerhin, so erzählt er den rund 80 Zuhörern, habe er in Mannheim und Heidelberg studiert, der Vater war Manager bei BBC, er selbst hat an der Schloss-Uni unterrichtet. Reinhart strahlt, als er unter den Gästen Karl Miltner entdeckt. Der heute 88-Jährige war in den 1980ern im Bundestag einer der Stellvertreter des damaligen CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger und ab 1988 Regierungspräsident in Karlsruhe. „Für mich ist das heute ein wunderbarer Termin“, versichert Reinhart.

Das findet natürlich auch Rainer Hege, Chef des CDU-Gemeindeverbands Heddesheim, der die Gelegenheit nicht verstreichen lässt, dem Gast aus Stuttgart und Parteifreundin Philippi auch das Thema Ortsumgehung mitzugeben. Dafür, so Hege nach einem kleinen Exkurs über die Vorzüge seiner Heimatgemeinde, wünsche er sich „Rückenwind der Landes-CDU“.