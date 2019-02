Passend zum Weltfrauentag hat die Gemeindebücherei Heddesheim am Vorabend – Donnerstag, 7. März – das Theater Sturmvogel mit seiner Aufführung „Frauen an die Macht“ zu Gast. Das Musik-Comedy-Programm geht humorvoll und scharfzüngig der Frage nach, welche weibliche Superfrauen-Lebensform wohl in Zukunft den Ton angeben wird, wenn die Herrschaft der Männer gebrochen ist.

Sandra Jankowski, Schauspielerin, Sängerin und Frontfrau des Theater Sturmvogel, schlüpft dabei in die Rollen der Superfrauen und zieht singend alle Register vom Pop über Chanson bis zum Schlager. In immer neuen Kostümen, Masken und Dialekten seziert sie das eigene Geschlecht – von der Helikoptermutti im SUV über die Karriere-Queen mit Traumprinz bis zur kampferprobten Amazone, die den Nahkampf mit dem Publikum nicht scheut. Frank Klaffke bietet als Stand-Up-Comedian und Mann am Klavier den Frauen Paroli – schließlich ist die einzige Frau, auf die ein Mann hören soll, die „Uschi“ in seinem Navigationsystem.

Beginn ist um 19.30 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses, der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten bei der Gemeindebücherei Heddesheim unter Telefon 06203/10 12 39 oder per Mail: buecherei@heddesheim.de. red

