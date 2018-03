Freie Fahrt für Miet-Fahrräder

Anzeige

Zum Herbst sollen die Mietfahrräder anrollen: Der Gemeinderat Heddesheim hat in seiner jüngsten Sitzung der Beteiligung am System VRNnextbike einstimmig grünes Licht erteilt. An vier Stationen im Ort können die Nutzer damit in Zukunft Fahrräder ausleihen und zurückgeben: in der Unterdorfstraße gegenüber der VR Bank, am DB Bahnhof, am Badesee-Parkplatz und am OEG-Bahnhof. Start soll voraussichtlich Ende September sein.

„Wir hatten das vor zwei Jahren schon mal angedacht und auch Mittel dafür eingestellt“, erinnerte Bürgermeister Michael Kessler in der Sitzung. Letztendlich habe man das Vorhaben wieder zurückgestellt. „Das System macht schließlich nur Sinn, wenn es in ein Netzwerk der Nachbargemeinden eingebunden ist“, erklärte er. Nun gebe es entsprechende Signale aus Weinheim und Ladenburg, auch dort Leih-Stationen einzurichten, so dass die Nutzer dort ebenfalls ihre Räder ausleihen oder zurückgeben könnten.

VRNnextbike: System und Kosten Nutzer des Fahrrad-Mietsystems VRNnextbike können ihre Räder an allen Nextbike-Stationen der Region ausleihen bzw. zurückgeben. Stationen gibt es zurzeit in Mannheim, Heidelberg und Bensheim. Nach Angaben der Gemeinde Heddesheim planen auch Ladenburg, Weinheim und Dossenheim die Einführung für dieses Jahr. Zur Nutzung muss man sich einmalig bei VRNnextbike registrieren. Die Ausleihe erfolgt per Smartphone-Anwendung, Telefon-Hotline oder mit den Kundendaten/der Kundenkarte am Terminal der Stationen. Die Nutzer erhalten dann jeweils einen Code, mit dem sich das Zahlenschloss des Rads öffnen lässt. Im Standard-Tarif kostet die Ausleihe je 30 Minuten einen Euro, maximal aber neun Euro für 24 Stunden. Eine Woche kostet innerhalb des VRN-Gebiets 29 Euro, ein Monat 49 Euro. Für 48 Euro im Jahr gibt es die „RadCard“: Damit sind die ersten 30 Minuten Mietzeit frei. Inhaber einer VRN-Zeitkarte erhalten die „RadCard“ für 39 Euro im Jahr und fahren nach den ersten 30 Minuten zudem zum halben Preis.

„Das System ist bereits in vielen deutschen Städten und auch international erprobt und soll sich irgendwann selbst finanzieren“, sagte Kessler. Für den Einstieg muss die Gemeinde indes Geld in die Hand nehmen. Erstinvestition und jährlicher Zuschuss summieren sich auf rund 48 000 Euro, verteilt über die Laufzeit von zunächst fünf Jahren. Sollte der Untergrund uneben sein, kämen noch Bodenplatten für jeweils rund 1100 Euro hinzu.