Freie Plätze für Fahrt nach Eltville

Die Volkshochschulen Heddesheim und Schriesheim besuchen am Donnerstag, 27. September, die Rosenstadt Eltville. Seit 1988 gehört Eltville zu dem Kreis der zwölf Deutschen Rosenstädte, in denen die farbenprächtigen Anlagen das Stadtbild prägen. Im Sommer blühen rund 22 000 Rosenstöcke in 350 Sorten rund um die romantische Rheinpromenade und die Kurfürstliche Burg, dem historischen Wahrzeichen der Stadt. Im Rahmen eines geführten Rundgangs lernen die Teilnehmer die historische Altstadt kennen.

Nach der Mittagspause, die zum Essen oder zu einem Spaziergang genutzt werden kann, steht ein Besuch der Kurfürstlichen Burg mit Führung an. Im Anschluss kann der Turm individuell bis zur Wehrplatte besichtigt werden, die einen beeindruckenden Ausblick in den Rheingau bietet. Zustiegsmöglichkeiten zur Mitfahrt bestehen in Schriesheim (8.25 Uhr Festplatz) und in Heddesheim (8.45 Uhr am Fritz-Kessler-Platz). Die Rückkehr ist gegen 19.30 Uhr geplant. Die Teilnehmergebühr beträgt 39 Euro. Anmeldungen können per Telefon (06203/10 12 67), per Fax (06203/10 12 60), per Mail (vhs@heddesheim.de) oder über die Homepage erfolgen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018