Fremder Mann auf Mädchentoilette

Ein unbekannter Mann hat an der Heddesheimer Hans-Thoma-Grundschule für Aufregung gesorgt. Wie Polizei und Schule bestätigten, trafen Schülerinnen den Mann am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Pausenhoftoilette der Mädchen an. „Zu strafbaren Handlungen ist es nicht gekommen“, betonte der Polizeisprecher.

Die Schulleitung nimmt die Sache gleichwohl ernst, wie Rektorin Dagmar Knispel gestern im Gespräch mit dem „MM“ deutlich machte. Man habe die Sache unmittelbar nach Bekanntwerden an die Gemeinde als Schulträger und an die Polizei gemeldet, zusammen mit einer Täterbeschreibung. Wie sie weiter erklärte, wurde der Unbekannte von zwei Viertklässlerinnen auf der Toilette entdeckt. Zu einem körperlichen Kontakt sei es nicht gekommen, bestätigt Knispel. Die Mädchen seien „geistesgegenwärtig sofort rausgerannt“ und hätten den Vorfall ihrer Lehrerin gemeldet, die wiederum die Schulleitung informierte.

Schulhof quasi öffentlich

Ein Problem bei der ganzen Sache: Der Schulhof ist quasi öffentliches Gelände und dient als Fuß- und Fahrweg innerhalb der Gemeinde. Auch die Toilette im Pausenhof sei in der Vergangenheit durchaus auch von Schulfremden genutzt worden. nach dem jüngsten Vorfall werden sie allerdings außerhalb der Pausenzeiten abgeschlossen. Die Schüler aus dem Altbau, die kein WC innerhalb des Gebäudes haben, erhalten künftig einen Schlüssel, wenn sie ausnahmsweise während des Unterrichts auf die Toilette müssen. Dass sie dort nur zu zweit hingehen, sei wegen der besonderen Situation ohnehin Standard, erläutert die Schulleiterin.

Man habe die Schüler in einer kleinen Schulversammlung über die neue Situation informiert und versucht, ihnen die Angst zu nehmen. „Ich möchte nicht, dass die Schüler mit Angst in die Schule kommen“, sagte Knispel: „Das ist mir ganz wichtig.“ Alle Elternvertreter und in der Folge auch alle Eltern wurden laut Knispel per E-Mail informiert. Das sei der übliche Verteiler, und das funktioniere auch.

„Meine Kolleginnen werden verstärkt auch die Toiletten im Schulhaus kontrollieren“, kündigt Knispel in dieser E-Mail an. Ferner appelliert die Rektorin an Eltern und andere Angehörige, das Schulhaus nicht ohne Absprache mit den Lehrerinnen und ohne Anmeldung im Sekretariat zu betreten. Erwachsene, die die Kinder nicht kennen, könnten diese erschrecken. „Die Kolleginnen werden auch diesbezüglich noch wachsamer sein und alle Erwachsenen ansprechen“, schreibt Dagmar Knispel den Eltern.

Die naheliegende Vermutung, es könne sich bei dem Unbekannten um einen Arbeiter von den Baustellen in der Schule gehandelt haben, teilt Knispel nicht. Bekanntlich entstehen auf dem Gelände derzeit der Neubau für das Schulgebäude mit Mensa und die neue Turnhalle. Die Mädchen hätten aber übereinstimmend ausgesagt, dass der Mann keine Bauarbeiterkleidung getragen hätten. Zudem hätten die Arbeiter eigene Dixie-Klos, die sogar beheizt seien.

Nach den Sofortmaßnahmen sieht die Schulleiterin trotzdem Handlungsbedarf. „Die Problematik liegt in dieser öffentlichen Wegestrecke. Damit steht und fällt unser Sicherheitskonzept“, macht Knispel deutlich. Sie hielte es deshalb für sinnvoll, dass das Schulgelände zumindest während der Unterrichtszeit für Schulfremde gesperrt wäre. Darüber sei man im Gespräch mit der Gemeinde, erklärte sie.

Bürgermeister Michael Kessler will das Geschehen nicht aufwerten und warnt vor Hysterie: „Vielleicht war das nur ein Versehen.“ Die Rektorin habe richtig reagiert, und damit sei der Sache genüge getan. Den Schulhof abzusperren, komme für ihn nicht in Frage: Das sei nicht praktikabel, auch wegen des Zugangs zu der benachbarten Gaststätte. Das alte Schulhaus, um das es jetzt gehe, werde ab September ohnehin gar nicht mehr für Unterricht genutzt.

