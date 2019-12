Fröhlichkeit und Tiefgang

Mit viel Vorfreude haben sich 22 Kinder im Alter von vier bis elf Jahren in den vergangenen Wochen auf das Krippenspiel „Angela, der kleine Weihnachtsengel“ vorbereitet, das in der St. Remigius-Kirche am 24. Dezember um 17 Uhr im Rahmen des Familiengottesdienstes am Heiligabend aufgeführt wird.

„Angela, der kleine Weihnachtsengel“ entstammt der Feder des Viernheimer Autors und Liedermachers Wilfried Röhrig. Die Geschichte von Jesu Geburt hat er mit fröhlichen Rhythmen und mit Texten, die zum Nachdenken anregen, in ein vergnügliches, modernes Szenario mit gedanklichem Tiefgang übertragen. Die traditionellen Krippenspiel-Elemente wie Herbergssuche, Geburt im Stall, Ruf der Engel und Hirten an der Krippe spielen gleichwohl ihre Rolle.

Die Geschichte: Angela und drei weitere kleine Weihnachtsengel wollen nachprüfen, ob sich die Weihnachtsgeschichte wirklich so ereignet hat, wie ihnen Onkel Erzengel Gabriel erzählt hat. Sie unternehmen einen Ausflug zur Erde, um ein Krippenspiel zu beobachten. Zufällig entscheiden sie sich für das Krippenspiel in der St. Remigius-Kirche in Heddesheim.

Haben die Menschen dazugelernt?

Der kleine Weihnachtsengel und seine drei Begleiter sind von der Aufführung begeistert, kommentieren jedoch das Geschehen. Die Fragen, die sich die Engel stellen: „Haben die Menschen die Message, den Kern der Geschichte verstanden? Zu welcher Kategorie würden sich die Erwachsenen und die Kinder zählen: Zu den Herbergsvätern, die dem größten Glück die Türe vor der Nase zuschlagen – oder eher zu den Hirten, die mit offenem Herzen die Frohe Botschaft vernehmen?“. Ob es Maria und Josef in der heutigen Zeit wohl leichter gehabt hätten, eine Herberge zu finden?

Die Proben für das Rollenspiel begannen bereits vor den Herbstferien. Die Lieder übte der Chor unter Leitung von Joachim Dallinger in gesonderten Proben ein. Einige Kinder haben beim Krippenspiel Doppelrollen, und manche Lieder werden von den Kindern als Bewegungschor umrahmt. Beim Probenbesuch des „MM“ zeigte sich die Krippenspielleitung mit Claudia Obermann, Friederike Schmidt und Christine Beißwenger sehr zufrieden. Die Texte saßen schon recht sicher, und so konnte das Team verstärkt an Gestik, Mimik und der deutlichen Aussprache arbeiten. Auch kleinere Regie-Anweisungen („Wenn das Lied fertig ist, gehst Du zur ersten Herberge!“) gehörten zum Feinschliff.

Laura übernimmt die Rolle der Maria und strahlt: „Ich bin glücklich, dass ich dieses Jahr endlich Maria spielen darf, denn ich bin schon einige Jahre dabei.“ Johannes, der Josef verkörpert, ist ebenfalls hochzufrieden: „Es macht mir große Freude, das ist eine sehr wichtige Rolle.“ Neben Kindern mit Krippenspielerfahrung, sind auch einige neue Gesichter dabei. Knapp 30 Minuten hat die Krippenspielleitung für die Aufführung an Heiligabend veranschlagt. Die musikalische Gesamtleitung von Chorwerkstatt und Band des Projekts liegt in den Händen von Joachim Dallinger. Die Kirchenbesucher dürfen sich auf ein Krippenspiel der besonderen Art freuen, das zum Nachdenken anregt.

