Frust beim Ticketkauf für den Badesee

Seit dem vergangenen Jahr können Badesee-Gäste in Heddesheim ihre Eintrittskarten per Smartphone lösen - in diesem Sommer müssen sie es auch. Wegen der Corona-Regelungen dürfen sich höchstens 3000 Menschen zugleich auf dem Areal aufhalten. Dank des digitalen Verkaufs über das Programm „eTickets Heddesheim“ behält die Gemeinde den Überblick. Außerdem bilden sich vor den Kassen keine Schlangen.

