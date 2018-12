Für einen Euro quer durch die Gemeinde radeln

Registrieren, Code mit dem Mobiltelefon scannen, aufsteigen und losradeln. So einfach funktioniert das Fahrrad-Leihradsystem Nextbike. Was vor 14 Jahren in Leipzig mit einer Vision seinen Anfang nahm, ist inzwischen in 27 Ländern weltweit und in 200 Städten und Gemeinden verfügbar. Seit gestern zählt neben der südhessischen Stadt Lampertheim auch die nordbadische Gemeinde Heddesheim dazu.

„Das ist ein kleiner aber aufmerksamer Beitrag zum Klimaschutz“, erklärt Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler. Man sei schon seit 2015 in Gesprächen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gewesen, doch das Angebot mache nur im Verbund mit den Nachbarn Sinn. Deshalb fiel der Startschuss erst, als auch die Teilnahme der Nachbarstädte Weinheim und Ladenburg feststand.

An vier Stationen können die Räder entliehen werden, eine halbe Stunde kostet einen Euro. Regelmäßige Nutzer fahren mit einer Jahreskarte (48 Euro) die ersten 30 Minuten gratis, Inhaber von VRN-Dauerkarten sparen weitere neun Euro bei der Jahresgebühr. Möglich ist das allerdings nur, weil auch die Kommunen einen Zuschuss zahlen. 9500 Euro pro Jahr lässt sich Heddesheim das Angebot kosten. Das sei erträglich, findet der Bürgermeister.

Video Lokales VRNnextbike wächst in der Region Die VRN weitet ihr Fahrrad-Sharing-Angebot VRNnextbike in der Region aus. An den Stationen können Fahrräder über das Terminal oder per App ausgeliehen werden. Die VRN weitet ihr Fahrrad-Sharing-Angebot VRNnextbike in der Region aus. An den Stationen können Fahrräder über das Terminal oder per App ausgeliehen werden.

„Wir beginnen mit vier Stationen“, erläutert Kessler. Sie befinden sich dort, wo man die größte Nachfrage erwartet, nämlich vor allem an der Endstation der RNV-Züge (früher OEG-Bahnhof) und am S-Bahnhof Heddesheim/Hirschberg. Für die Nachbargemeinde an der Bergstraße ist also bereits ein erster Baustein gesetzt, wie Frieder Zappe vom VRN betont. Der Teamleiter Mobile Dienstleistungen würde gerne die Lücke an der Bergstraße schließen und die Gemeidne Hirschberg und die Stadt Schriesheim mit ins Boot nehmen.

Mit der Nachbarstadt Viernheim sei man bereits im Gespräch, lässt er durchblicken: „Wir hoffen, dass das irgendwann klappt.“ Der bisherige Erfolg klingt vielversprechend. So ist die Zahl der VRN-Nextbike-Stationen inzwischen auf mehr als 135 angewachsen, mit über 1200 Rädern. Die Zahl der Nutzer liegt bei 300 000. „Je mehr Stationen wir haben, umso wahrscheinlicher wird die Nutzung der Räder“, glaubt Zappe.

Die Räder werden regelmäßig gewartet und rollen gut über Asphalt und Pflaster, wie der „MM“-Redakteur bei einer Probefahrt feststellt. Eine Fünf-Gang-Naben-Schaltung macht das Fahren angenehm, zwei Handbremsen bringen das Nextbike sicher zum Stehen. „Ist das ein Elektrorad?“, will eine Passantin wissen. Nein, ist es nicht, auch wenn die kompakte Bauweise und der Anschluss an die Station dies auf den ersten Blick vermuten lassen. Bürgermeisterr Kessler hält das in Heddesheim auch gar nicht für nötig: „Bei uns ist es so flach, flacher geht es gar nicht.“ Seine Gemeinde sei optimal für Radfahrer.

„Eine ausgefeilte Idee“

Trotz anfänglicher Skepsis ist auch Katrin Zorn nach einer kleinen Probefahrt von dem System überzeugt. Die Mannheimer Bäckerin, die hier in der Unterdorfstraße gerade erst eine neue Filiale eröffnet hat, findet das „eine tolle ausgefeilte Idee“. Sie werde sich auf jeden Fall einen Account zulegen und diesen auch mit interessierten Mitarbeiterinnen teilen, sagt sie. Das System sei dank der App fürs Handy modern und außerdem nachhaltig.

Ob und wie sich Nextbike jetzt weiterentwickelt, hängt vor allem von den Nutzern ab. Die Gemeinde Heddesheim hat sich bis Ende 2023 an den Anbieter gebunden und sich zu dem jährlichen Zuschuss verpflichtet. „Wir hoffen, dass es gut angenommen wird“, wünscht sich Kessler. Auch im Rathaus gibt es zwei Chipkarten, damit die Mitarbeiter für kurze Dienstgänge aufs Rad steigen können. Die vier Stationen mit insgesamt 18 Rädern sind für Kessler ein Einstieg. Er hält eine weitere beispielsweise im Neubaugebiet „Mitten im Feld“ für denkbar.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018