„Für künftige Aufgaben gerüstet“

Auf einige der anstehenden Bauprojekte ging SPD-Fraktionschef Jürgen Merx in seiner Stellungnahme zum Haushalt ein, darunter die Hallenbadsanierung und Investitionen in die Schule, ins Bürgerhaus oder die Straßen: „All dies trägt dazu bei, Heddesheims Attraktivität zu erhalten und zu steigern“, lobte er. Mit einem Rücklage-Plus von mehr als 6,5 Millionen Euro sei die Gemeinde für zukünftige Aufgaben gerüstet. Ermöglicht worden sei dies, „da in Heddesheim mit den vorhandenen finanziellen Mitteln wirtschaftlich und weitsichtig umgegangen wird“.

Ein kleiner Etat-Posten, der Merx freute: 25 000 Euro sind für ein Sonnensegel am Kinderbecken des Badesees geplant. Dies war ein Antrag der SPD. Um die Lage im Blick zu behalten, regte der Fraktionschef an, Kennzahlen vierteljährlich im Gemeinderat vorzulegen. Insgesamt stelle sich die finanzielle Situation „noch immer in einem guten Licht dar“, bilanzierte er. agö (BILD: N. Lang)

